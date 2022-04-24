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MLB》太殘忍！鈴木誠也猛打賞 小熊打爆海盜創121年最狂紀錄（影音）

2022/04/24 07:54

〔體育中心／綜合報導〕小熊今日棒棒開花，全場狂掃23安，終場以21：0打爆海盜，寫下隊史121年來最狂紀錄。

鈴木誠也。（USA TODAY Sports）

小熊先發9棒全員敲安，有7人雙安起跳，日籍強打鈴木誠也4打數3安猛打賞，包括1支二壘安打，進帳1分打點，賽後打擊率0.372，康崔拉斯（Willson Contreras）3安猛打賞灌3打點，里瓦斯（Alfonso Rivas）敲出本季首轟，貢獻5打點，埋伏在第9棒的霍納（Nico Hoerner）5打數猛敲4安，掃進3打點。

小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）7局無失分，聯手紐康柏（Sean Newcomb）、艾佛羅斯（Scott Effross）合力完封對手，讓海盜全場陷入貧打，僅敲出3安。

據《Sun-Times Sports》記者Brian Sandalow指出，今日小熊創下自1901年來，隊史完封對手的最大勝分差紀錄，先前的紀錄是1906、1969年的19：0獲勝。

小熊創下自1901年來，隊史完封對手的最大勝分差紀錄。（USA TODAY Sports）

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