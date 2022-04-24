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MLB》20年老將也不免緊張的一刻 卡布雷拉達成3千安里程碑（影音）

2022/04/24 08:25

卡布雷拉完成三千安里程碑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕39歲老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今在家人、主場球迷的見證下，完成生涯3000安里程碑、隊史第3人，老虎終場也以13：0完封洛磯。

賽前累積2999安的卡布雷拉今在首局從同樣來自委內瑞拉的洛磯先發山薩泰拉（Antonio Senzatela）手中敲出反方向安打，首打席就成功達陣，第一個衝上前擁抱他的是在底特律曾同隊5年的洛磯游擊手鷹俠（José Iglesias），接著老虎球員及教練也紛紛從休息室走上前表達祝賀之意，比賽在卡布雷拉擁抱完母親、妻子等親人後才恢復進行。

卡布雷拉接受隊友祝賀。（今日美國）

卡布雷拉成為史上第33位3千安打者、也是第7位「3千安、5百轟」俱樂部成員，這位闖蕩大聯盟20個賽季的強打賽後提到，一局站上打擊區還是忍不住腿軟，「對於一個39歲、打了20季，累積無數功勳的老將來說，看他緊張其實滿有趣的，我覺得很棒，表示他內心的那個孩子知道即將迎來什麼樣的時刻。」老虎主帥辛奇（AJ Hinch）如此表示。

但當卡布雷拉看到洛磯隊空下右半邊的佈陣，緊張感馬上就被打者的本能取代，「他們空出那個洞，所以我就想往那邊打，感謝上帝我做到了，當我看到二壘手幾乎已經站在二壘正後方，我就打定主意要往那個洞打了。」

在1好1壞後面對山薩泰拉的直球，卡布雷拉在球棒碰到球的瞬間就知道自己即將迎來歷史性一刻，「他在踏出打擊區的第二步就將手舉起來了。」辛奇道出當時的觀察。

卡布雷拉去年的500轟是在多倫多達成的，因此他格外感謝這次可以在主場完成紀錄的機會，「這次對我來說真的很特別，因為我希望在家人、在底特律達成，很高興能在這裡達成紀錄，讓底特律球迷見證，希望未來我能敲出更多安打。」

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