NBA》東契奇復出轟30分做白工！爵士逆轉獨行俠 G5兩隊搶聽牌

DONOVAN MITCHELL LOBS IT UP TO RUDY GOBERT FOR THE @utahjazz WIN!!! pic.twitter.com/2kBrp8Vzkn — NBA （@NBA） April 23, 2022

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）今日傷癒歸隊，猛砍30分、10籃板優異表現，但球隊終場以99：100不敵爵士，雙方首輪系列賽2：2平手。

獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）因拉傷左小腿，系列賽前3戰都掛傷號，獨行俠靠著奇兵布朗森（Jalen Brunson）挺身而出，取得2：1領先。

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東契奇。（美聯社）

今日第4戰，東契奇傷癒歸隊，上半場打完攻下14分，但球隊以42：54落後爵士，易籃後，獨行俠吹起反攻號角，靠著東契奇、布朗森輪番發揮，單節轟出39：24猛烈攻勢，反倒以3分差領先進入末節。

決勝節，雙方進入拉鋸戰，讀秒階段爵士95：99落後時，一哥米契爾（Donovan Mitchell）關鍵3分打，幫助球隊縮小至1分差，接著採取犯規戰術，獨行俠鮑威爾（Dwight Powell）2罰落空，之後戈貝爾（Rudy Gobert）接獲米契爾的助攻，完成空中接力灌籃，幫助爵士反超比分，終場就靠1分差氣走獨行俠。

戈貝爾。（美聯社）

獨行俠東契奇回歸首戰，貢獻30分、10籃板，布朗森23分、5籃板，這場比賽裁判哨音也引起爭議，獨行俠只得到23次罰球機會，比爵士整整少了19次。

爵士方面，米契爾23分、6籃板、7助攻，戈貝爾17分、15籃板，板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）25分，第5戰將在後天舉行，也是關鍵聽牌戰。

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