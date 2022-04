NBA》技壓狀元探花 暴龍巴恩斯榮膺選秀大年新人王

巴恩斯奪得新人王。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕去年NBA選秀被喻為超級大年,新人王競爭也格外激烈,暴龍前鋒巴恩斯(Scottie Barnes)最終以些微差距擊退騎士前鋒莫布里(Evan Mobley),榮膺隊史第3位最佳新秀。

去年第4順位進入暴龍的巴恩斯,最終獲得48張第一名選票、總分378分脫穎而出,獲得一生只有一次的新人王獎項,莫布里僅以15分落後屈居第二,創下NBA近20年來施行現有投票計分方式最小差距,活塞狀元坎寧安(Cade Cunningham)則排名第三。

巴恩斯本季出賽74場,場均繳出15.3分、7.5籃板、3.5助攻、1.0抄截,並在6項傳統數據(得分、籃板、助攻、抄截、火鍋、命中率)名列所有新秀前5,他也是繼東契奇(Luka Doncic)後,首位能在首季獲得15分7籃板3助攻的新秀。

巴恩斯也成為「太空飛鼠」史陶德邁爾(Damon Stoudamire)和「加拿大航空」卡特(Vince Carter)之後,第三位獲選最佳新秀的暴龍球員。球隊也在他加入後,從上季戰績27勝45敗,大幅增至48勝34敗,僅花一年時間就重返季後賽。

The 15-point difference between the NBA Rookie of the Year winner (Scottie Barnes) and the second-place finisher (Evan Mobley) is the smallest margin since the current voting format began 19 years ago.



