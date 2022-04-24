晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》技壓狀元探花 暴龍巴恩斯榮膺選秀大年新人王

2022/04/24 08:59

巴恩斯奪得新人王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年NBA選秀被喻為超級大年，新人王競爭也格外激烈，暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）最終以些微差距擊退騎士前鋒莫布里（Evan Mobley），榮膺隊史第3位最佳新秀。

去年第4順位進入暴龍的巴恩斯，最終獲得48張第一名選票、總分378分脫穎而出，獲得一生只有一次的新人王獎項，莫布里僅以15分落後屈居第二，創下NBA近20年來施行現有投票計分方式最小差距，活塞狀元坎寧安（Cade Cunningham）則排名第三。

巴恩斯本季出賽74場，場均繳出15.3分、7.5籃板、3.5助攻、1.0抄截，並在6項傳統數據（得分、籃板、助攻、抄截、火鍋、命中率）名列所有新秀前5，他也是繼東契奇（Luka Doncic）後，首位能在首季獲得15分7籃板3助攻的新秀。

巴恩斯也成為「太空飛鼠」史陶德邁爾（Damon Stoudamire）和「加拿大航空」卡特（Vince Carter）之後，第三位獲選最佳新秀的暴龍球員。球隊也在他加入後，從上季戰績27勝45敗，大幅增至48勝34敗，僅花一年時間就重返季後賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。