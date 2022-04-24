NBA》技壓狀元探花 暴龍巴恩斯榮膺選秀大年新人王

巴恩斯奪得新人王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年NBA選秀被喻為超級大年，新人王競爭也格外激烈，暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）最終以些微差距擊退騎士前鋒莫布里（Evan Mobley），榮膺隊史第3位最佳新秀。

去年第4順位進入暴龍的巴恩斯，最終獲得48張第一名選票、總分378分脫穎而出，獲得一生只有一次的新人王獎項，莫布里僅以15分落後屈居第二，創下NBA近20年來施行現有投票計分方式最小差距，活塞狀元坎寧安（Cade Cunningham）則排名第三。

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巴恩斯本季出賽74場，場均繳出15.3分、7.5籃板、3.5助攻、1.0抄截，並在6項傳統數據（得分、籃板、助攻、抄截、火鍋、命中率）名列所有新秀前5，他也是繼東契奇（Luka Doncic）後，首位能在首季獲得15分7籃板3助攻的新秀。

巴恩斯也成為「太空飛鼠」史陶德邁爾（Damon Stoudamire）和「加拿大航空」卡特（Vince Carter）之後，第三位獲選最佳新秀的暴龍球員。球隊也在他加入後，從上季戰績27勝45敗，大幅增至48勝34敗，僅花一年時間就重返季後賽。

The 15-point difference between the NBA Rookie of the Year winner （Scottie Barnes） and the second-place finisher （Evan Mobley） is the smallest margin since the current voting format began 19 years ago.



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