MLB》前9局遭無安打、10局挨再見轟 紅襪戲劇性不敵光芒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒投手今合力演出9局無安打，不過兩隊打完正規9局都沒能得分，光芒在10局靠著基爾梅爾（Kevin Kiermaier）的兩分砲，以3：2收下勝利。

光芒今包括先發投手費耶雷森（J.P. Feyereisen）在內，前6名投手在9局合力演出無安打，也追平史上最多無安打接力投手數，不過在自家打者也被封鎖的情況下，兩隊以0：0進入延長賽。

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在突破僵局制的10局上，首名打者達爾貝（Bobby Dalbec）一上來就夯出三壘安打，送回二壘上的布萊德利（Jackie Bradley Jr.），也讓被9局無安打的紅襪先馳得點，接下來捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）再用高飛犧牲打為球隊進帳保險分。

在這場低比分投手戰取得2分領先，紅襪看似勝券在握，棒球之神卻另有安排，紅襪終結者羅布雷斯（Hansel Robles）雖一上來就飆出2K，沒想到接著竟發生投手犯規讓二壘上的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）先上到三壘，沃斯（Taylor Walls）打出二壘方向滾地球，史托利（Trevor Story）發生失誤，讓光芒先追回1分。

沃斯隨後也盜上二壘，基爾梅爾在1好3壞後相中96英里的偏高速球，一棒扛出右外野大牆，戲劇性以兩分砲終結比賽，光芒最後就以1分差氣走對手。

基爾梅爾10局轟出再見2分砲。（今日美國）

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