NBA》米契爾聯手戈貝爾演出逆轉一灌 撇清兩人不和傳言

〔體育中心/綜合報導〕爵士今天G4演出驚天逆轉,倒數39.6秒還落後獨行俠4分,不過一哥米契爾(Donovan Mitchell)先是完成三分打,隨後又與戈貝爾(Rudy Gobert)上演致勝空中接力灌籃,協力扳平系列賽,打破兩人不合傳言。

DONOVAN MITCHELL LOBS IT UP TO RUDY GOBERT FOR THE @utahjazz WIN!!! pic.twitter.com/2kBrp8Vzkn

日前有網友指出,米契爾場均只傳球給戈貝爾2次,引發外界熱議,並和過去遭爆兩人關係緊張引發聯想。根據聯盟統計,本季米契爾場均傳球給戈貝爾2.3次,僅佔前者傳球的5.6%,比其他五位隊友還來得低,兩人又剛好是隊上隊上主力,也是爵士場均上場時間最多的球員。

事件爆發後,米契爾親自出面闢謠,並表示兩人關係和睦,不論數據怎麼呈現,爵士還是全聯盟進攻效率最佳的球隊,他和戈貝爾也是聯盟最佳擋拆組合之一。主帥奈德(Quin Snyder)也替兩人澄清,提及兩人有時甚至還會共進午餐,闢謠關係劍拔弩張傳聞。

爵士雖然贏下系列賽首戰,不過卻在獨行俠少了東契奇(Luka Doncic)情況下連輸兩場,反倒陷入落後,今天再度陷入苦戰,並在倒數19.8秒還落後對手一分,所幸鮑威爾(Dwight Powell)兩罰盡墨,鹽湖城獲得超前機會,米契爾適時找到空檔的戈貝爾完成空中接力,並且超前比分,幫助球隊逼平戰局。

根據統計,爵士成為過去10年季後賽,第5支能在倒數40秒還落後對手4分以上,卻能逆轉獲勝的隊伍,此役之前,過去各季後賽球隊在這區間僅4勝701敗。

The Jazz are the 5th team in the last 10 postseasons to win after trailing by 4+ points in the final 40 seconds. Teams were 4-701 in that span entering this game. pic.twitter.com/uJmH47XDXr