NBA》米契爾聯手戈貝爾演出逆轉一灌 撇清兩人不和傳言

戈貝爾與米契爾聯手扳平系列賽。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天G4演出驚天逆轉，倒數39.6秒還落後獨行俠4分，不過一哥米契爾（Donovan Mitchell）先是完成三分打，隨後又與戈貝爾（Rudy Gobert）上演致勝空中接力灌籃，協力扳平系列賽，打破兩人不合傳言。

DONOVAN MITCHELL LOBS IT UP TO RUDY GOBERT FOR THE @utahjazz WIN!!! pic.twitter.com/2kBrp8Vzkn — NBA （@NBA） April 23, 2022

日前有網友指出，米契爾場均只傳球給戈貝爾2次，引發外界熱議，並和過去遭爆兩人關係緊張引發聯想。根據聯盟統計，本季米契爾場均傳球給戈貝爾2.3次，僅佔前者傳球的5.6%，比其他五位隊友還來得低，兩人又剛好是隊上隊上主力，也是爵士場均上場時間最多的球員。

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事件爆發後，米契爾親自出面闢謠，並表示兩人關係和睦，不論數據怎麼呈現，爵士還是全聯盟進攻效率最佳的球隊，他和戈貝爾也是聯盟最佳擋拆組合之一。主帥奈德（Quin Snyder）也替兩人澄清，提及兩人有時甚至還會共進午餐，闢謠關係劍拔弩張傳聞。

爵士雖然贏下系列賽首戰，不過卻在獨行俠少了東契奇（Luka Doncic）情況下連輸兩場，反倒陷入落後，今天再度陷入苦戰，並在倒數19.8秒還落後對手一分，所幸鮑威爾（Dwight Powell）兩罰盡墨，鹽湖城獲得超前機會，米契爾適時找到空檔的戈貝爾完成空中接力，並且超前比分，幫助球隊逼平戰局。

根據統計，爵士成為過去10年季後賽，第5支能在倒數40秒還落後對手4分以上，卻能逆轉獲勝的隊伍，此役之前，過去各季後賽球隊在這區間僅4勝701敗。

The Jazz are the 5th team in the last 10 postseasons to win after trailing by 4+ points in the final 40 seconds. Teams were 4-701 in that span entering this game. pic.twitter.com/uJmH47XDXr — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） April 24, 2022

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