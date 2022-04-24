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韓職》最貴洋投2場12BB 斗山教頭說重話「這樣無法留在一軍」

2022/04/24 11:09

米蘭達。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕前中職洋投米蘭達上季在韓職投得威風八面、休賽季獲得豐厚合約續留斗山熊，不過今年剛開季走得顛簸，一軍地位甚至有可能不保。

米蘭達去年在韓職拿下14勝5負防禦率2.33的成績，以225次三振刷新韓職單季紀錄，季末獲得崔東原獎、金手套、年度MVP等大獎肯定，合約從80萬美元暴漲至190萬美元，160萬美元年薪與NC恐龍魯辛斯基（​Drew Rucinski）並列第一。。

不過米蘭達春訓前傳出確診、延後抵韓時間，隨後還因傷無法順利趕上開季，他在17日面對英雄的比賽迎來本季初登板，4局僅挨1安失1分，雖飆出4次三振，但有6次保送。

當時總教練金泰亨就對米蘭達的表現不甚滿意，「一局有兩個保送，速度也不快，這種程度的話是不能在一軍投球的，如果再給兩次機會還是看不到好轉，是不是該考慮（下放）呢？」

在總教練說重話後，米蘭達昨在面對LG雙子的比賽狀況還是沒有起色，這次只投了3局用了59球，最快球速145公里，僅有2次三振、一樣有6次保送，被敲1安失掉2分自責分，賽後防禦率6.00。

《體育朝鮮》賽後就指出，雖然最後以4：2贏球，但由於米蘭達的控球狀況，斗山的煩惱卻愈來愈大。

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