NBA》塔圖姆豪寫綠衫軍40年隊史紀錄 籃網雙巨頭熄火瀕臨淘汰

杜蘭特。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕帶著2勝踢館籃網主場的塞爾提克，今在G3靠著塔圖姆（Jayson Tatum）豪取39分、外加生涯季後賽新高的6抄截，終場以109：103搶下聽牌優勢。

在波士頓吞下2連敗的籃網今回到主場沒能展現地主優勢，杜蘭特（Kevin Durant）遭嚴防、出手機會不多，厄文（Kyrie Irving）一樣手感冷冰冰，今全場7次外線出手都落空，加上防守端也不給力，只能讓綠衫軍明星前鋒塔圖姆予取予求，終場就以6分差敗下陣來。

請繼續往下閱讀...

塔圖姆今繳39分5籃板6助攻6抄截的全能表現，根據《StatMuse》指出，他是綠衫軍過去40年來第一位能達成「35/5/5/5」的球員。J.布朗（Jaylen Brown）今也有23分進帳，史馬特（Marcus Smart）攻下14分。

籃網今先發4人得分上雙，布朗（Bruce Brown）繳全隊最高26分、杜蘭特與厄文都只有16分進帳，小柯瑞（Seth Curry）拿下10分。

過去聯盟季後賽還沒有一支球隊能在0：3落後情況下翻盤，籃網是否會在週二的背水一戰讓B.西蒙斯（Ben Simmons）登場，備受矚目。

塔圖姆。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法