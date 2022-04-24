NBA》R.威廉斯回歸幫助多大？ 名球評直言綠衫軍能贏總冠軍

R.威廉斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽首輪2：0領先的塞爾提克，今天踢館籃網延續絕佳近況，再度擊潰對手取得聽牌，其中，禁區大將R.威廉斯（Robert Williams）也在本場復出，知名球評帕金斯（Kendrick Perkins）更直言，只要R.威廉斯能恢復受傷前的水準，綠衫軍將有機會贏下總冠軍。

R.威廉斯例行賽尾聲面對灰狼比賽不慎扭傷左膝，造成半月板撕裂，決定動刀治療，原本預計將缺席4至6周，不過復原狀況良好，趕在首輪G3提前歸隊，今天也從替補出發小試身手。

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前綠衫軍冠軍中鋒帕金斯也提到R.威廉斯回歸對球隊的影響，並提及心中奪冠機率最濃厚的隊伍，「當你看到塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）的表現，以及全隊如何防守杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving），加上R.威廉斯的復出，我不認為有哪支球隊可以衝擊塞爾提克奪冠，可能只有勇士有機會吧。」

帕金斯繼續說，「他們能夠防守任何球隊，也能在進攻端主宰戰局，除了G.威廉斯（Grant Williams）外，現在R.威廉斯又歸隊，多了一位高吊空接人選和全面換防機器，只要他能打得跟受傷前一樣，我敢說塞爾提克今年會奪冠。」

綠衫軍目前在奪冠賠率上暫居季後賽所有球隊第三，落後同樣取得系列賽聽牌絕對優勢的勇士，以及聯盟戰績第1的太陽。

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