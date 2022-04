MLB》壘包精算師！關鍵時刻三振MVP強打 達比修6局無失分飆7K

達比修有。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士今在主場迎戰道奇,日籍強投達比修有掛帥主投6局無失分,可惜勝投被牛棚搞砸,教士在延長終場以3:2險勝,拿下自去年6月以來的對戰首勝。

達比修有今在2局遇上亂流,一出局後先被史密斯敲安,兩出局後連投2個保送,讓道奇攻佔滿壘,不過順利三振掉貝茲(Mookie Betts),化解危機。

自此之後,前2局用了高達51球的達比修有就穩定下來,連續解決道奇12名打者,最後完成6局投球僅挨1安、雖有三次保送,但也飆出7次三振,退場時教士2:0領先。

不過T.透納在八局上的二壘安打幫助道奇追平比數,達比修有因而無緣本季第二勝,兩隊一路鏖戰至10局,該局上半首名打者拉克斯(Gavin Lux)敲出左外野飛球遭普洛法(Jurickson Profar)接殺,原本二壘上的跑者泰勒想衝三壘遭普洛法阻殺出局,道奇因此無功而返。

教士該局下半先靠短打推進,接著諾拉(Austin Nola)敲出高飛犧牲打送回跑者阿布拉姆斯(CJ Abrams),教士終場就以一分差險勝。

教士一分差氣走道奇。(法新社)

