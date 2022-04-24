MLB》壘包精算師！關鍵時刻三振MVP強打 達比修6局無失分飆7K

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場迎戰道奇，日籍強投達比修有掛帥主投6局無失分，可惜勝投被牛棚搞砸，教士在延長終場以3：2險勝，拿下自去年6月以來的對戰首勝。

達比修有今在2局遇上亂流，一出局後先被史密斯敲安，兩出局後連投2個保送，讓道奇攻佔滿壘，不過順利三振掉貝茲（Mookie Betts），化解危機。

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自此之後，前2局用了高達51球的達比修有就穩定下來，連續解決道奇12名打者，最後完成6局投球僅挨1安、雖有三次保送，但也飆出7次三振，退場時教士2：0領先。

不過T.透納在八局上的二壘安打幫助道奇追平比數，達比修有因而無緣本季第二勝，兩隊一路鏖戰至10局，該局上半首名打者拉克斯（Gavin Lux）敲出左外野飛球遭普洛法（Jurickson Profar）接殺，原本二壘上的跑者泰勒想衝三壘遭普洛法阻殺出局，道奇因此無功而返。

教士該局下半先靠短打推進，接著諾拉（Austin Nola）敲出高飛犧牲打送回跑者阿布拉姆斯（CJ Abrams），教士終場就以一分差險勝。

教士一分差氣走道奇。（法新社）

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