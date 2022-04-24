晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》壘包精算師！關鍵時刻三振MVP強打 達比修6局無失分飆7K

2022/04/24 13:26

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場迎戰道奇，日籍強投達比修有掛帥主投6局無失分，可惜勝投被牛棚搞砸，教士在延長終場以3：2險勝，拿下自去年6月以來的對戰首勝。

達比修有今在2局遇上亂流，一出局後先被史密斯敲安，兩出局後連投2個保送，讓道奇攻佔滿壘，不過順利三振掉貝茲（Mookie Betts），化解危機。

自此之後，前2局用了高達51球的達比修有就穩定下來，連續解決道奇12名打者，最後完成6局投球僅挨1安、雖有三次保送，但也飆出7次三振，退場時教士2：0領先。

不過T.透納在八局上的二壘安打幫助道奇追平比數，達比修有因而無緣本季第二勝，兩隊一路鏖戰至10局，該局上半首名打者拉克斯（Gavin Lux）敲出左外野飛球遭普洛法（Jurickson Profar）接殺，原本二壘上的跑者泰勒想衝三壘遭普洛法阻殺出局，道奇因此無功而返。

教士該局下半先靠短打推進，接著諾拉（Austin Nola）敲出高飛犧牲打送回跑者阿布拉姆斯（CJ Abrams），教士終場就以一分差險勝。

教士一分差氣走道奇。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。