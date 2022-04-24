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MLB》「神鱒」雙響砲寫隊史第一人紀錄 大谷跑出本季第3盜（影音）

2022/04/24 12:28

〔體育中心／綜合報導〕天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今夯出單場雙響砲，締造隊史新紀錄，但火燙表現不足以幫助球隊贏球，終場天使以4：5不敵金鶯。

天使1上就被對手攻下2分，1下楚奧特狙擊金鶯先發投手沃特金斯（Spenser Watkins），夯出中外野陽春砲，擊球初速110.1英哩、飛行距離408英呎，5下楚奧特再度開砲，苦主同樣是沃特金斯，這發左外野陽春砲，擊球初速105.9英哩、飛行距離417英呎，一舉將戰局扳成2：2平手。

楚奧特今夯出單場雙響砲。（美聯社）

據《Angels PR》指出，這是楚奧特生涯第21度單場複數全壘打的比賽，超越「天使先生」賽門（Tim Salmon）、名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）的20場，寫下隊史新猷。

6下，天使靠著馬許（Brandon Marsh）2分砲，一度取得4：2超前，但沒有開心多久，7上天使守備出狀況，「誤」事失掉3分被超前，最終反撲未果以4：5輸球。

天使日籍球星大谷翔平，今日4打數無安打，吞下2次三振，但選到1次保送，並跑出本季第3盜，賽後打擊率0.206。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

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