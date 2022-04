MLB》「神鱒」雙響砲寫隊史第一人紀錄 大谷跑出本季第3盜（影音）

Mike Trout’s third home run of the season! pic.twitter.com/QAvVOkEJU9

〔體育中心/綜合報導〕天使強打「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今夯出單場雙響砲,締造隊史新紀錄,但火燙表現不足以幫助球隊贏球,終場天使以4:5不敵金鶯。

天使1上就被對手攻下2分,1下楚奧特狙擊金鶯先發投手沃特金斯(Spenser Watkins),夯出中外野陽春砲,擊球初速110.1英哩、飛行距離408英呎,5下楚奧特再度開砲,苦主同樣是沃特金斯,這發左外野陽春砲,擊球初速105.9英哩、飛行距離417英呎,一舉將戰局扳成2:2平手。

請繼續往下閱讀...

楚奧特今夯出單場雙響砲。(美聯社)

據《Angels PR》指出,這是楚奧特生涯第21度單場複數全壘打的比賽,超越「天使先生」賽門(Tim Salmon)、名人堂球星葛雷諾(Vladimir Guerrero)的20場,寫下隊史新猷。

6下,天使靠著馬許(Brandon Marsh)2分砲,一度取得4:2超前,但沒有開心多久,7上天使守備出狀況,「誤」事失掉3分被超前,最終反撲未果以4:5輸球。

天使日籍球星大谷翔平,今日4打數無安打,吞下2次三振,但選到1次保送,並跑出本季第3盜,賽後打擊率0.206。

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

Speed Sho

Shohei Ohtani steals his third base of the season against the Orioles

Crdit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/vMIOcfJ5dP