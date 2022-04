NBA》塞爾提克系列賽聽牌 皮爾斯：塔圖姆將超車杜蘭特

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今天再度粉碎籃網,取得3:0聽牌絕對優勢,前冠軍MVP皮爾斯(Paul Pierce)欣喜若狂,並在網路上發表看法,指出塔圖姆(Jayson Tatum)將超車杜蘭特(Kevin Durant)聯盟第一小前鋒地位。

塔圖姆今天火力全開,全場29場13中轟下系列賽新高的39分,並進帳5籃板6助攻以及生涯新高的6次抄截,率領綠衫軍無情肆虐籃網主場,搶下關鍵一勝。反觀前兩戰低迷的杜蘭特,今年仍未觸底反彈,遭對手嚴加看管下僅獲得16分,與塔圖姆相比黯然失色不少。

過去杜蘭特所締造歷史地位塔圖姆無法比擬,不過綠衫軍傳奇球星皮爾斯仍給球隊未來新希望投下信任票,在推特上表示,「我認為塔圖姆會在所有人面前向大家證明,他將在現今NBA超越杜蘭特。」

I think Jason Tatum maybe surpassing Kevin Durant right before our eyes in the NBA hierarchy