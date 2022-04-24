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NBA》塞爾提克系列賽聽牌 皮爾斯：塔圖姆將超車杜蘭特

2022/04/24 12:11

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天再度粉碎籃網，取得3：0聽牌絕對優勢，前冠軍MVP皮爾斯（Paul Pierce）欣喜若狂，並在網路上發表看法，指出塔圖姆（Jayson Tatum）將超車杜蘭特（Kevin Durant）聯盟第一小前鋒地位。

塔圖姆今天火力全開，全場29場13中轟下系列賽新高的39分，並進帳5籃板6助攻以及生涯新高的6次抄截，率領綠衫軍無情肆虐籃網主場，搶下關鍵一勝。反觀前兩戰低迷的杜蘭特，今年仍未觸底反彈，遭對手嚴加看管下僅獲得16分，與塔圖姆相比黯然失色不少。

過去杜蘭特所締造歷史地位塔圖姆無法比擬，不過綠衫軍傳奇球星皮爾斯仍給球隊未來新希望投下信任票，在推特上表示，「我認為塔圖姆會在所有人面前向大家證明，他將在現今NBA超越杜蘭特。」

根據系列賽前三場統計，塔圖姆場均繳出29.7分、5.0籃板、8.3助攻、2.3抄截，相較杜蘭特場均22.0分、5.3籃板、5.3助攻、1.0抄截，各項數字幾乎都技高一籌，此外兩人G2對位時，杜蘭特共計7次出手全數盡墨，只靠罰球得到4分，並發生3次失誤。

皮爾斯。（資料照，美聯社）

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