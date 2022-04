MLB》贏球好難！紅人11連敗寫難堪紀錄 球迷紙袋套頭向老闆抗議

紅人吞下11連敗。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕贏球好難!紅人今在主場以0:5不敵紅雀,開季至今15戰僅拿2勝,近期吞下11連敗,還寫下一項難堪紀錄。

紅人在這波低潮中,攻守兩端都深陷泥淖,團隊防禦率5.71在全聯盟墊底,團隊打擊率1成80、攻擊指數0.526也都是聯盟倒數第一。另外,紅人這11場連敗未有1分差惜敗的比賽,根據《ESPN Stats & Info》指出,連續11場輸至少2分的比賽,是聯盟史上在4月的最長紀錄。

持續走在重建路上的紅人,由於接連失去明星球員已逐漸讓球迷失去耐心,老闆兒子卡斯特里尼(Phil Castellini)日前接受廣播訪問時竟還對球迷說:「不然你們還能去哪?」

對於高層這樣的態度,紅人球迷也開始做出反擊,近兩天的比賽都出現三位用紙袋套頭的球迷,紙袋上寫著「賣掉球隊吧,Bob(指老闆Bob Castellini)」。

想出此招的球迷穆雷(Cole Murray)表示,這麼做的用意是希望球隊「想要贏球」,也強調此舉不是針對球員,而是針對管理階層,「我們來這裡支持球員,然後盡全力讓管理層知道我們不支持他們。」

辛辛那提當地媒體「WCPO」就指出,卡斯特里尼問紅人球迷能去哪,他們的答案是去克羅格(Kroger)超商拿紙袋,來表達對球隊的抗議。

