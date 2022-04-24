MLB》贏球好難！紅人11連敗寫難堪紀錄 球迷紙袋套頭向老闆抗議

紅人吞下11連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕贏球好難！紅人今在主場以0：5不敵紅雀，開季至今15戰僅拿2勝，近期吞下11連敗，還寫下一項難堪紀錄。

紅人在這波低潮中，攻守兩端都深陷泥淖，團隊防禦率5.71在全聯盟墊底，團隊打擊率1成80、攻擊指數0.526也都是聯盟倒數第一。另外，紅人這11場連敗未有1分差惜敗的比賽，根據《ESPN Stats & Info》指出，連續11場輸至少2分的比賽，是聯盟史上在4月的最長紀錄。

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持續走在重建路上的紅人，由於接連失去明星球員已逐漸讓球迷失去耐心，老闆兒子卡斯特里尼（Phil Castellini）日前接受廣播訪問時竟還對球迷說：「不然你們還能去哪？」

對於高層這樣的態度，紅人球迷也開始做出反擊，近兩天的比賽都出現三位用紙袋套頭的球迷，紙袋上寫著「賣掉球隊吧，Bob（指老闆Bob Castellini）」。

想出此招的球迷穆雷（Cole Murray）表示，這麼做的用意是希望球隊「想要贏球」，也強調此舉不是針對球員，而是針對管理階層，「我們來這裡支持球員，然後盡全力讓管理層知道我們不支持他們。」

辛辛那提當地媒體「WCPO」就指出，卡斯特里尼問紅人球迷能去哪，他們的答案是去克羅格（Kroger）超商拿紙袋，來表達對球隊的抗議。

A stadium official at the Reds game interrupted this interview to tell these fans to remove the bags from their heads



（via @CalebNoeTV）pic.twitter.com/5bBUKRpCm9 — Sports Illustrated （@SInow） April 23, 2022

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