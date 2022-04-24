NBA》比肩傳奇名將賈奈特！湯斯爆轟33分 灰狼氣走灰熊扳平戰局

湯斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，灰狼今日將士用命，全隊6人得分上雙，終場119：118險勝灰熊，系列賽扳成2：2平手。

灰狼G3遭大逆轉，今日有備而來，次節一度以50：35領先，但灰熊逐漸收復失土，半場打完，灰狼60：56微幅領先。

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易籃後，雙方維持拉鋸戰，灰狼帶著6分優勢進入末節，決勝節灰狼持續保持一兩個球權的差距，讀秒階段，灰熊莫蘭特（Ja Morant）上籃，將比分縮小成112：115落後，接著灰狼三分失手，灰熊只要投進外線，就能扳平比數，但他們出手也落空，最終灰熊採取犯規戰術，灰狼連續罰進4球，收下勝利。

灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）爆轟33分，寫下生涯季後賽單場得分新高，另有14籃板、3助攻，他也加入賈奈特（Kevin Garnett）的行列，成為隊史季後賽上，唯二能轟破30分、10籃板的選手。

湯斯。（美聯社）

另外，愛德華茲（Anthony Edwards）24分、4籃板、4助攻，貝佛利（Patrick Beverley）17分、5助攻。

灰熊部分，莫蘭特（Ja Morant）11分、8籃板、15助攻，巴恩（Desmond Bane）34分、4助攻。

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