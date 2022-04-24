日職》首球就破功！終止17局完美壓制 佐佐木朗希首局挨3安（影音）

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希最近17局沒讓任何人上壘，不過這項紀錄在今天開賽第一球就破功，他在首局被歐力士開路先鋒福田周平敲安。

佐佐木朗希10日對戰歐力士飆出9局19K的完全比賽，成為史上最年輕達成此舉的投手，一週後面對火腿也是8局完全壓制，不過因球隊久攻不下、無緣締造連2場完全比賽。

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佐佐木朗希賽前連續17局未挨安，也讓日媒期待他能挑戰1904年由塞揚（Cy Young）保持的連24局沒被敲安世界紀錄，同時今天面對上次完全比賽的苦主歐力士，能否再度展現完美壓制力也引發關注。

不過佐佐木朗希今1局下一登板，第一顆159公里的速球就被福田周平敲出右外野方向安打，正式終止連續17局無人上壘紀錄。解決第二棒西野真弘後，他又被红林弘太郎敲出內野安打，歐力士攻佔一二壘。

在得點圈有人的危機之下，佐佐木朗希再被第四棒吉田正尚敲安，不過福田周平衝本壘遭阻殺出局，也讓他避免失分，最後首局用了15顆球挨三支安打，沒有掉分。

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