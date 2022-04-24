晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》首球就破功！終止17局完美壓制 佐佐木朗希首局挨3安（影音）

2022/04/24 12:44

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希最近17局沒讓任何人上壘，不過這項紀錄在今天開賽第一球就破功，他在首局被歐力士開路先鋒福田周平敲安。

佐佐木朗希10日對戰歐力士飆出9局19K的完全比賽，成為史上最年輕達成此舉的投手，一週後面對火腿也是8局完全壓制，不過因球隊久攻不下、無緣締造連2場完全比賽。

佐佐木朗希賽前連續17局未挨安，也讓日媒期待他能挑戰1904年由塞揚（Cy Young）保持的連24局沒被敲安世界紀錄，同時今天面對上次完全比賽的苦主歐力士，能否再度展現完美壓制力也引發關注。

不過佐佐木朗希今1局下一登板，第一顆159公里的速球就被福田周平敲出右外野方向安打，正式終止連續17局無人上壘紀錄。解決第二棒西野真弘後，他又被红林弘太郎敲出內野安打，歐力士攻佔一二壘。

在得點圈有人的危機之下，佐佐木朗希再被第四棒吉田正尚敲安，不過福田周平衝本壘遭阻殺出局，也讓他避免失分，最後首局用了15顆球挨三支安打，沒有掉分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。