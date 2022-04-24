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中職》江少慶開季連環爆 教練認壓力太大

2022/04/24 13:33

江少慶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將王牌投手江少慶開季連3場先發都投不完4局，傪遭3連敗，防禦率高達10.80，江少慶坦承狀況不太好，必須趕快找出問題加以解決；富邦投手教練林正豐認為江少慶背負太多壓力，教練團會再和他溝通。

這3場比賽江少慶只投10局被擊出20支安打、2支全壘打，投出7次四死球，上週對中信兄弟投2.2局，失9分都不是責失，昨天對味全龍投3.2局，再失9分有8分責失。

江少慶表示，今年經過完整春訓，心情上是比較舒服的，卻沒有能表現在投球上，雖然球速有達到150公里（最快152公里），但是2好球後的決勝球品質不夠好，進壘角度和位置必須加強。

江少慶表示，以前在小聯盟也有過開季狀況不佳，其實每一年狀況都不一樣，遇到了就找出問題加以解決，不會想太多，還是要準備接下來的比賽。

林正豐表示，江少慶的投球其實和去年沒有差太多，不過，身為聯盟最大合約紀錄保持人，江少慶是球迷矚目的焦點，難免會有一些壓力，他又是自我要求很高的人，特別是目前球隊戰績不佳，江少慶把太多勝敗的責任扛在自己身上，教練團會再和溝通，希望他能釋放壓力，投出正常的表現。

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