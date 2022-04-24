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自由車》好棒！南投探索新中横自行車賽 台灣包辦男女組前3名

2022/04/24 14:11

南投縣在地子弟盧紹軒（右）在探索新中横自行車賽中，獲得衝刺王殊榮。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕不受疫情嚴峻影響，「2022永不放棄－探索新中橫」自行車賽，今日在南投縣台21線新中橫公路熱鬧登場，也是今年全國最具規模的「96聯賽」開幕首站，吸引近千名國內外自行車好手參與，台灣選手未漏氣，再度包辦男女組前3名，令人刮目相看。  

此次自行車賽，吸引自行車好手共916人參賽，年紀最大的為70歲，最小的僅11歲，其中，還包括來自美國、英國、瑞士、比利時、加拿大、喬治亞、荷蘭、中國、日本、印尼、菲律賓等13國選手參加，使得賽事更具有可看性。    

今日上午6點半，選手在國立水里商工集結鳴笛出發，途經信義、和社、最後抵達玉山國家公園塔塔加遊客中心，全長約72公里，沿途景緻秀麗，堪稱是全台最美的自行車挑戰路線，相對地困難度也高，從海拔高度僅243公尺的起點，來到2610公尺的終點站，海拔高度落差達2300多公尺，且幾乎都是連續爬坡路段，對選手的肌耐力、毅力及技術都是一大考驗。

此次活動除了挑戰組外，台灣自由車運動協會與96自轉車聯合創辦「96聯賽」，也選定塔塔加賽事作為本年度的開幕戰，包括菁英組及競賽組共有335位國內外知名選手同場較勁，結果男子組冠軍到季軍依序由吳之皓、李廷威及何彥誼 等3人奪下；女子組前3名依序為劉予倫、陳姿吟及程詩軒，另南投在地子弟盧紹軒則獲得衝刺王殊榮。

南投縣政府及玉山國家公園管理處提醒選手比賽後，可攜家帶眷四處遊玩，但也要隨手做環保，將隨身的垃圾帶回至補給站丟棄，同時嚴禁餵食野生動物，共為維護自然環境及生態盡分心力。

「2022永不放棄-探索新中横」自行車賽，今在南投縣登場，男子菁英組比賽結果由吳之皓奪冠（中）、亞軍為李廷威（右）、季軍則是何彥誼（左）。（記者謝介裕攝）

「2022永不放棄-探索新中横」自行車賽，今在南投縣登場，女子菁英組比賽結果由劉予倫奪冠（中）、亞軍為陳姿吟（右）、季軍則是程詩軒（左）。（記者謝介裕攝）

「2022永不放棄-探索新中横」自行車賽，今在南投縣登場，吸引近千人參與，場面十分熱鬧。（記者謝介裕攝）

「2022永不放棄-探索新中横」自行車賽，今在南投縣登場，選手出發後，力拼好成績。（記者謝介裕攝）

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