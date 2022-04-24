中職》林威助也關注佐佐木紀錄 談何謂「必要的保護」

林威助、佐佐木朗希。（資料照）

〔記者倪婉君／台中報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希引起世界級的關注目光，深受日本棒球文化薰陶的中信兄弟總教練林威助當然也在注意這位百年奇才，認為他在上次先發未能挑戰連兩場完全比賽的壯舉，是教練團「必要的保護」，只是他也坦言何謂保護是一門很困難的學問，自己也只能盡量去做。

20歲的佐佐木朗希在4月10日對歐力士以105球投出完全比賽，也立即成為全球棒壇的焦點人物，17日對日本火腿又以102球投完8局未被任何打者上壘，但因當時形成0：0僵局，羅德教練團決定將他換下，並未繼續挑戰連兩場完全比賽的超神紀錄。

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「我認為如果9局有贏的話，他應該會繼續丟下去。」但助總接著又說，「只是這麼好的投手，應該機會還很多。」認為這是羅德教練團「必要的保護」，「他還這麼年輕，有時候還不知道怎麼去踩剎車，加上又是完全比賽，每一球都不是開玩笑的，那時候又更危險（指容易受傷）。」

助總認為像佐佐木會有這樣的表現，跟他過去歷經311海嘯帶走家人的傷痛必然有關，「這樣的過程，會轉為動力，球員在過程中有沒有辦法把心智練得更成熟，比方說家庭因素，他想為誰拚，這些都會成為他後來的結果。」

只是如何拿捏保護選手的程度，助總也認為很困難，直言：「「什麼樣才是保護?這很難啦，就盡量地不要讓選手過頭，之前的前置作業，包括熱身、伸展都是必要，事後的治療，也都是必須的。」

助總帶兵以嚴謹著稱，他也常以「每天做的事不難，難的是每天做一樣的事」教育選手，認為每天一直反覆做同樣的事才是真正困難，不管熱身、打擊練習，一旦抱持「我這樣就好」的心態，就很容易在場上受傷。因此助總能做的保護，是盡量協助選手不要「做過頭」，但選手自身也應該把「每天一樣的事」做好。

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