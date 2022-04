MLB》超越棒球的擁抱！親眼見證好友3千安 鷹俠直呼榮幸（影音）

鷹俠和卡布雷拉相擁慶祝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老虎39歲強打卡布雷拉(Miguel Cabrera)今天雙重賽首戰就在滿場球迷和家人見證下敲出生涯第3000支安打,不過第一個向他相擁道賀的並不是場上的老虎隊友,而是他的前隊友,洛磯游擊手鷹俠(Jose Iglesias)。

Iggy & Miggy



Baseball is the best, confirmed. https://t.co/LP9Eoxk1tm pic.twitter.com/ycAs80zxQC