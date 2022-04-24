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MLB》超越棒球的擁抱！親眼見證好友3千安 鷹俠直呼榮幸（影音）

2022/04/24 15:09

鷹俠和卡布雷拉相擁慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎39歲強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天雙重賽首戰就在滿場球迷和家人見證下敲出生涯第3000支安打，不過第一個向他相擁道賀的並不是場上的老虎隊友，而是他的前隊友，洛磯游擊手鷹俠（Jose Iglesias）。

賽前累積2999安的卡布雷拉並沒有讓全場沸騰的球迷失望，首打席就從洛磯先發山薩泰拉（Antonio Senzatela）手中敲出反方向安打，達成3000安里程碑，他先和一壘指導教練瓊斯（Gary Jones）擊掌，鷹俠隨即興奮地衝上前向卡布雷拉擁抱，接著隊友、教練以及家人才紛紛走進球場祝賀。

「我們做到了！」鷹俠提及他在卡布雷拉敲出3000安後和他說的第一句話，「我很榮幸可以親眼見證這一刻，我應該看過他擊出大約1300安，他在我職業生涯佔據很重要一部份，我們之間關係非常緊密，甚至超越了棒球。」鷹俠過去曾效力老虎5個賽季，並在2015入選明星賽。

鷹俠也提到，賽前他與卡布雷拉寒暄時，兩人前一晚都緊張到睡不著覺，他也告訴這位委內瑞拉傳奇最好今天就達成，「我們可能再也見不到球員完成3000安。」目前聯盟現役超過2000安的球員僅有3位，分別是大都會卡諾（Robinson Cano）、紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）以及紅人沃托（Joey Votto），這三人年紀全都超過38歲。

卡布雷拉自己也不敢相信達成3000安壯舉，「我感覺我還在作夢，能夠達到3000安成就感覺非常神奇。」卡布雷拉成為史上第33位3千安打者，也是第7位「3千安、5百轟」俱樂部成員。

卡布雷拉。（法新社）

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