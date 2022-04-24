日職》不爽佐佐木朗希？ 主審此舉讓日本網友氣炸了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕連續17局「完美投球」的羅德隊年輕強投佐佐木朗希，今天面對歐力士在首局就被敲安無法延續紀錄，而比賽中主審白井一行的行為，更是讓日本網友群情激憤。

佐佐木朗希此役控球不佳，全場投出多達5次死球（3次四壞球與2次觸身球），僅投出4次三振，不中斷無安打紀錄，同時也終止開季先發4場都能投出雙位數三振的紀錄，但最終依舊以5局失2分的表現收下本季第3勝。

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然而在比賽中卻出現插曲，在第二局下半，2出局一壘有跑者時，佐佐木朗希於2好0壞安達了一投出一顆相當接近好球的直球，最終被主審白井一行判成壞球，朗希表現明顯不悅地往後看，此時主審直接往前走向朗希，嘴巴也念念有詞，警告意味濃厚。

賽後主審白井一行被問到第二局的行為時也一臉嚴肅地說：「沒有回答的必要。我沒有任何評論。」

主審白井一行的行為讓日本網友相當氣憤。（圖片取自推特）

該舉動更引發日本網友熱烈討論，「球審白井」的關鍵字甚至一度衝上日本推特的流行趨勢第一名，當時段的第二名與第四名也都與白井有關。日本網友怒批：「停止吧！朗希的比賽全世界都在關注！白井球審還是不要暴露自己的醜態比較好（笑），快點從日本職棒畢業吧。」、「這件事情最應該受批評的是，就算他對佐佐木朗希的行為可以正當化，但他對捕手的威嚇行為，連1%的合理性都沒有。」還有日本網友表示，如果現在發動罷免白井主審，那應該很快就會超過10萬人連署，有許多日本網友更張貼自己在日職官網投訴的畫面。

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