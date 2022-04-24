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日職》「得點圈之鬼」發威！ 吳念庭3安猛打、得點圈打擊率破4成

2022/04/24 16:55

〔體育中心／綜合報導〕西武獅隊台灣好手吳念庭今天面對樂天金鷲繳出本季代表作，單場3安猛打進帳3打點，4次打擊全部上壘，幫助球隊終場以6：3擊敗樂天奪勝，賽後打擊率上升到2成76。

吳念庭首次上場打擊就在得點圈有人時敲出長打，幫助球隊先馳得點，也引爆西武2局下半的4分大局，4下他展現選球眼選到保送上壘，6下吳念庭再在三壘有人時敲出深遠二壘安打進帳打點，8下吳念庭再度發威，又於得點圈時敲安，打回本場比賽第三分打點，西武也在他的好表現帶領下，以6：3收勝。

吳念庭此役4打席全數上壘，共3打數3安打，選到一次四壞保送，打擊率上升到2成76，此役他更是展現「得點圈之鬼」的功力，3次得點圈有人全敲安，得點圈打擊率從賽前的2成86，一口氣暴漲到4成12，本季8分打點就有7分是在得點圈有人時所打回來。

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