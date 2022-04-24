謝國城盃少棒》桃園5連霸夢碎！ MVP曾乙喆助台北市奪冠

台北市奪得本屆謝國城盃冠軍。（棒協提供）



〔記者林宥辰／綜合報導〕中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，台北市隊面對桃園市隊，台北市隊投打俱佳，先發投手廖芫豎6局完投，捕手曾乙喆2分打點安打幫球隊先馳得點，終場3：1力退尋求5連霸的桃園市，拿到隊史第6冠。

台北市這次由福林國小代表參賽，奪冠後，總教練章子健感動哽咽，他透露今年一開始就以謝國城盃為目標，所以難掩激動。章子健說：「我們一直練習的目標就是這個，雖然不見得能夠出國，但這是我們的紀錄。」福林國小上一次在謝國城盃封王已經是民國89年，當時還是亞洲盃選拔賽，這次首度拿到挑戰威廉波特的門票。

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面對強敵桃園市中平國小，廖芫豎用81球完投6局，只被敲出3支安打，唯一失分是在5局上因暴投失分，另投出9次三振、1個保送，能在生涯最高張力的比賽繳出如此表現，他給自己100分，「昨晚教練跟我說要先發，沒有緊張，把球盡量控到教練配的位置，全力投球。」

廖芫豎的火力支援來自3局下，趁著桃園市換投為陳建宏接替，廖芫豎、沈立宸和曾乙喆連3棒敲安，其中曾乙喆的長打帶有2分打點、突破鴨蛋僵局，自己隨後也靠著蕭兆勛安打跑回第3分。

曾乙喆此役2打數2敲安，打擊率6成67，拿到打擊獎和本屆最有價值球員，他表示從兩星期前的硬式聯賽以來，手感都維持不錯，「揮棒有往外野去，今天關鍵的那支一開始打出去以為會接殺，結果安打很高興。」

曾乙喆獲本屆最有價值球員。（棒協提供）

章子健解釋曾乙喆是奪冠關鍵人物：「因為他也能勝任捕手，所以主戰捕手的廖芫豎才能安心投球，或者移防到游擊。」另外章子健也感謝校長李嗣蕙今天特地到場觀賽支持，還有陽信銀行對球隊的長期贊助。

只差一步能達成5連霸，桃園市總教練李國強認為球員已經盡力：「我們也將士用命，結果沒有很好，那就是我們要繼續加油，接下來小馬選拔賽再扳回來。」

今年由中華電信冠名謝國城盃全國少棒賽，冠軍戰邀請冠名贊助企業中華電信代表、台東營業處鄭希聖總經理，親臨現場為選手們加油，並擔任開球及頒獎嘉賓。

稍早季軍戰則上演戲劇化情節，一路落後的屏東縣在6局下克服2分差距，由燃燒85球的先發投手高品瀚，在滿壘時敲出2分打點的再見安打，以6：5逆轉地主台東縣，繼去年闖入4強後再上一層樓收穫季軍。

台北市第6度奪得謝國城盃冠軍。（棒協提供）

冠軍 台北市

亞軍 桃園市

季軍 屏東縣

殿軍 台東縣

第5名 高雄市（總得分率1.567）

第6名 台南市（總得分率0.955）

第7名 台中市（總得分率0.968）

第8名 彰化縣（總得分率0.933）

個人獎：

打擊獎 台北市 曾乙喆 打擊率0.667

打點獎 屏東縣 高品瀚 9分

全壘打獎 屏東縣 高品瀚 4支

投手獎 台東縣 黃銘恩 防禦率0 （6.2局）

最有價值球員 台北市 曾乙喆

教練獎 台北市 章子健

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