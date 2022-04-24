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T1》為高國強助陣 高國豪有想過跟哥哥一起打球：會很快樂

2022/04/24 17:30

高國豪（右）到台南台鋼獵鷹主場為高國強加油。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕效力P. LEAGUE+新竹街口攻城獅的高國豪，今特別南下力挺身披 T1聯盟台南台鋼獵鷹的高國強，雖然現場有不少松山高中的學長，但他說：「一定要為哥哥加油，希望帶給他家人助陣的感覺。」

高國強在今年T1成立後展開職業生涯，本季出賽15場，平均每場僅打10分37秒，可得2.6分，高國豪透露，有時會給哥哥建議，告訴他不要操之過急，「畢竟不是只有一年，雖然打得時間不多，不要給自己太大壓力。」

在獵鷹衝刺戰績的關鍵階段，高國豪也特別到場為高國強加油，他說：「希望給他有家人助陣的感覺，不管他打得好或不好，都希望他能享受比賽。」他也笑說，當球員之後幾乎都在比賽，真的很少坐在場邊當觀眾。

高國豪和高國強過去在HBL對位，依舊是球迷津津樂道的畫面，只是現在兩人分屬不同聯盟，前次交手是季前的跨聯盟交流賽，當時也掀起話題，問及是否想一起打球？高國豪承認，有想過和哥哥再當對手，甚至是能一起並肩作戰，「有機會能跟哥哥打球的話，我想應該會是很快樂的事，不管是當對手也好，當隊友也好，這種感覺應該還不錯。」

獵鷹目前落後第5的桃園雲豹1.5場勝差，高國豪也希望將獅隊近期7連勝的氣勢帶到台南，為力拚季後賽的獵鷹助陣。

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