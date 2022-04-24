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中職》兩度挑戰德保拉 20歲林子崴兩樣情

2022/04/24 17:47

林子崴與德保拉。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕去年11月5日生涯初登板，樂天左投林子崴就技壓中信兄弟德保拉奪勝，還締造中職史上最年輕初登板先發勝紀錄，但今年一軍初登板再遇這位「大魔王」，他就踢到鐵板了。

因應陳冠宇受傷，樂天拉上林子崴，並安排他在今天登板。儘管是和林子崴去年生涯初登板同樣的對手，也是一樣的球場，但總教練曾豪駒對這樣的巧合，賽前就表示並非刻意安排，「其實沒有去想這些，只是剛好遇到兄弟，子崴也是我們設定的第一順位。」

林子崴去年初登板展現初生之犢不畏虎的氣魄，用83球投完5局只失1分奪勝，締造19歲又228天的年齡締造最年輕初登板先發勝投紀錄，同場的德保拉則以6局失3分吞敗。今天再度挑戰德保拉，林子崴以破生涯新高的單場112球投完6局，失4分都集中在2局，包括挨陳文杰3分砲，吞下本季首敗，而德保拉以123球投6.2局無失分，助兄弟5：3贏球，但今年首勝也得來不易。

曾總賽前就說，去年林子崴的表現，確實讓大家眼睛一亮，但認為他還年輕，在球場上要學習的還很多。今天一開賽，林子崴在處理兄弟1棒王威晨擊出的一壘方向滾地球，就發生補位一壘未踩壘包的接球失誤，此役單場投出6次保送，也是生涯最高。

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