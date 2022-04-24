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中職》德保拉「熱」投123球奪首勝 賽後的另類請求很有趣

2022/04/24 18:13

德保拉此役用生涯新高的123球退場。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟王牌洋投德保拉今天以生涯新高的單場123球投6.2局無失分，助球隊以5：3擊敗強敵樂天桃猿，只是在太大陽下揮汗「熱」投，也讓這位34歲多明尼加籍洋投賽後發出另類請求，「希望可以不要在星期日投球。」流露出不同於場上的可愛神情。

由於腰部在春訓出現不適，德保拉直到17日才在一軍初登板，該役也是在週日出賽，投6局失3分無關勝敗。「第2場的表現比第1場好很多，但雖然是贏了，剛開始因為太熱不太穩，還好後面兩、三局感覺回來了」，德保拉對於此役投到7局飆6K無失分的表現，感覺比上一場好，但對於日場比賽的炎熱氣候，他明顯有些吃不消。

中職今年從4月10日至5月8日的週日比賽都是下午2點開賽，德保拉聽到媒體提問若輪值不變，可能還要再在週日出賽時，則露出苦笑說，「當然如果球隊需要我在星期日丟，我還是會全力以赴，因為我們所做的準備都是為了比賽。」只是他仍忍不住說，「還好我們下週日沒有比賽。」

德保拉認為目前的狀況還沒到百分百，但認為自己再多投幾場，應該就能回到去年的感覺，且此役6局他連續K掉樂天中心棒次陳俊秀、林泓育和朱育賢，也讓他開心笑說：「覺得非常開心，畢竟是對到他們的強打者。」

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