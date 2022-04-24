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斯巴達障礙跑》超級賽頻卡關 越野一哥周青丟冠

2022/04/24 18:22

為防疫規定，今年減少出發人數。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕Spartan Race斯巴達障礙跑，週日在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉行超級賽重頭戲，男子菁英組常勝軍周青3道卡關，挨罰「波比跳」浪費不少時間，最終痛失冠軍屈居第3，但好強如他揚言，下回一定要贏回來。

儘管近來國內疫情升溫，斯巴達障礙跑如期舉行，第2天賽事距離來到10公里、障礙關卡更多達28道，除了體能、爆發力等基本要求，更考驗選手的負重、技巧和續航力，身手必須更加全面。台灣「越野一哥」周青週六雖已搶下衝刺賽金牌，但近來多以越野跑為主，較少重量特訓隔天就出狀況，第14關Multi Rigs失敗被罰30下「波比跳」後，已遭彰化工作的菲律賓師徒檔Jonathon、Christopher反超，雖然周青試圖追回劣勢，之後又有兩道關卡障礙失誤，仍以1小時2分30秒屈居季軍。

「不會失望，我已經盡了全力，但實在沒辦法。」賽後周青坦承，要備戰Spartan Race，至少得花3個月時間，「因為像肌力不是三兩天就能練起來，下次我會用更完整訓練來討回冠軍！」

周青落居男子菁英組第3。（大會提供）

超級賽吸引許多勇士挑戰。（大會提供）

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