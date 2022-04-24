跆拳道品勢世錦賽 台灣隊力抗地主南韓摘4金

台灣在此次世界跆拳道品勢錦標賽繳出好成績。（圖片取自官網）

〔中央社〕兩年一度的世界跆拳道品勢錦標賽今年在南韓高陽舉行，4天賽事今天落幕，台灣代表隊屢傳捷報，最終共抱回4金8銀7銅。

世界跆拳道品勢錦標賽2018年在台灣舉辦，當時地主代表隊共拿下3金8銀12銅，寫下隊史最佳參賽成績；今年移師跆拳道霸主南韓主場，台灣代表隊表現仍相當亮眼。

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在公認品勢男子團體項目30歲以下組，擊敗跆拳道強國南韓拿下金牌的台灣選手葉芃、邱沐恩及張宸帛接受中央社記者採訪時表示，能在南韓主場打贏跆拳道最強的國家，「心情很激動、也很興奮」。

公認品勢團體項目除動作標準度外，過半評分注重力量、速度、喊聲等表現性，選手做出動作的時機、速度與力量都必須整齊劃一，搭檔之間的默契相當重要。

「我們都是屬於速度力量型，在這個前提下，又花費相當心力培養默契，我認為是這次能獲勝的關鍵」，邱沐恩說，這次參賽3人都是抱著平常心，一步步從初賽踏實走到冠亞賽，「打贏一場就準備下一場，也沒想到這次會有那麼好的成績」。

這次搭檔挑戰公認品勢男子團體項目，3人在團隊默契上下了相當大功夫，張宸帛說，他們花了近兩個月時間、每天練上6、7個小時，力求將速度、節奏搭配到最完美一致。

這組金牌搭檔預計將繼續在今夏於南韓春川舉行的亞錦賽中攜手合作。對於下次賽事的期待，葉芃表示，會繼續努力將本分做到最好，希望能維持同樣的好成績。

接續奪金氣勢，在公認品勢混雙配對項目30歲以下組拿下金牌的馬允中與黃品潔，則是從風格迥異的動作基礎中，靠著練習討論，摸索出致勝關鍵。

馬允中受訪時說明，「因為我們分屬不同學校、不同單位，從基本動作上就有一定落差，需要花時間磨合」。黃品潔也說，她的動作偏快，兩人動作從預備手開始就能看出不同，因此在小細節上更下功夫配合。

兩人也討論出屬於自己的最佳戰略，「我們的速度比較慢，相較其他國家選手可能打快節奏，我們則是把每個動作做到最清楚」，反而成為這次獲得評審青睞的關鍵。

而在自由品勢項目拿下銀牌的林禹翰、蘇佳恩、梁長厚、徐語澤、林詠潔也直呼相當開心。梁長厚感性表示，在獲獎當下想起平常練習的過程，「有這些默默努力的過程才有這次的成績」。

自由品勢是近年才出現的新項目，比起公認品勢加上更多表演性，南韓作為創始國，在技術上「很強沒話說」，梁長厚受訪時感嘆，在這次賽事中感受到自己技術層面可以再加強，但也認為這次5人搭檔在動作編排上不輸南韓。

「我們這次花比較多時間編排整套動作」，梁長厚說，每次練習後大家都會抽出時間討論，「想了許多比較有特色，或是能讓觀眾記住我們的編排」。

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