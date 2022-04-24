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中職》帶著「明確策略」走上打擊區 陳文杰砲轟林子崴有備而來

2022/04/24 18:35

中信兄弟二棒陳文杰於二局下，敲出三分砲，一棒擊沈先發投手林子崴。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕20歲的樂天桃猿先發投手林子崴今天雖吞下敗投，但賽後中信兄弟總教練林威助對他的投球尾勁讚譽有加，認為並不好掌握；從林子崴手中開轟的陳文杰則透露，賽前召開打擊會議時都有討論林子崴的投球弱點，所以他在打擊時其實都有明確策略，開轟那球則是把握住對方失投球。

林子崴今天以112球投完6局失4分，失分全部集中在2局，助總賽後就直指那一局很關鍵，還好有把握住機會。對於林子崴的投球，助總表示：「滿有尾勁的投手，雖然球速落在140公里，但不管是直球的引誘性，還是低球、滑球、變化球，其實都丟得滿不錯，打者沒有確實設定好球種，很容易被引誘。」

今天擔任2棒的陳文杰，在前兩打席面對林子崴都有收穫，首打席選到保送，2局則轟出右外野三分砲。賽後被問到對林子崴的策略，陳文杰表示：「「我們在打擊會議就提到他的弱點，上去打就有明確的策略，全壘打那球是他剛好失投球、滑球失投，我也有把握到。」

24歲的陳文杰認為開季以來狀況都還不錯，現在面對場上的不如意也不再像以前患得患失，認為自己有「長大了」的感覺。

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