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鐵人三項》「地表最強鐵人」勇奪226K冠軍！CT十周年精彩完結

2022/04/24 18:47

226K冠軍許仁茂與獎牌合影。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱CHALLENGE TAIWAN，CT） 十週年賽事於4月23日至24日在台東熱血登場！適逢十週年，來自各界的鐵人們回家共襄盛舉，紀念這個歷史性的一刻！最艱難的226K項目，由地表最強鐵人老爸許仁茂拿下冠軍，鐵人教練李瑋緊追在後榮獲第二，帶傷上陣的鐵人一哥謝昇諺位居第三。三鐵女神賈永婕全家出動參加51.5K接力賽，也獲得混合組第四名的好成績。陽光下選手們揮灑晶亮的汗水，現場也星光閃閃，包含知名主播夏嘉璐、鐵人主播侯以理、藝人加賀美智久、名模王心恬、王羽的女兒王加露、鐵人媽咪Rita蔡孟妤、泰山企業董事長詹景超、登琪爾集團執行長王序寧、以及公關教主于長君等人皆成功完賽！

地表最強鐵人老爸許仁茂挑戰自我極限，在40天內參加了三場鐵人競賽，以09:44:59的成績成功拿下CHALLENGE TAIWAN 226K冠軍！許仁茂表示：「每一場比完都感覺被榨乾，體重掉了5-6公斤，但我用3天來恢復和調整，就可以繼續訓練和參賽。不得不說CT最困難，每一位選手都面臨天氣炎熱的考驗，不論有沒有完賽，都要鼓勵自己堅持下去。」鐵人教練李瑋第一次參加226K項目就拿下第二名，歷時10:13:41，他非常開心但也謙虛地表示是因為自己幸運，需要再跟前輩們多多學習和訓練。鐵人一哥謝昇諺抱傷參賽，雖然腳部劇痛，但他還是蠻滿意自己有調整好狀態，以10:22:43完賽。接下來積極為8月份的挪威超級鐵人三項賽備賽鍛鍊。

三鐵女神賈永婕力挺CT十週年，與老公王兆杰和兒子一起挑戰51.5K接力賽，這也是兒子第一次參加鐵人三項競賽，負責游泳項目，他的表現讓賈永婕大大讚賞：「參加鐵人競賽，對孩子的教育和健康都很有助益。原本對於兒子的游泳還有點擔心，也做好他可能中途會放棄的心理準備，沒想到他竟然是前十名上岸，非常有潛力，老公有接班人了！」王兆杰完賽後還改編動力火車的「衝動」一曲現場獻唱：「顫抖，我的手在顫抖。」表達比賽後的身體狀況，讓賈永婕當場大笑，圍觀群眾則報以熱烈掌聲。身為全民防疫女神，賈永婕也說：「在這個時候，我們要讓自己正常生活、活得精彩和開心。看到現場所有參賽者一比賽完都戴上口罩，也遵守會場的防疫規定，真是太棒了！」

左起三鐵女神賈永婕、兒子恩恩、先生王兆杰。（大會提供）

名人齊聚參賽，共同挑戰CHALLENGE TAIWAN十週年

CHALLENGE FAMILY亞太區CEO Jovi Lo羅威士表示：「整個團隊為十週年準備非常久，希望十週年可以十全十美，但沒想到面臨好多挑戰。不過我們秉持著鐵人精神堅持下去，也非常感謝所有鐵人的支持，很感動。」

第二次挑戰113K的知名主播夏嘉璐肯定CHALLENGE TAIWAN的用心和防疫措施，他表示：「這個時候還能參加比賽真的特別珍惜。這次成績因為天氣的挑戰，沒有上一次好，尤其騎車段覺得快要中暑了。對自己還是蠻感到驕傲，心情很激動。大家一起防疫加油。」鐵人主播侯以理則說：「天氣炎熱比賽起來也特別艱難，但因為是十週年的賽事，讓人特別想堅持下去。謝謝自己沒有放棄，也謝謝參賽選手們的相互打氣加油。雖然大家彼此不認識，但都在同一個賽道上奮鬥。」鐵人媽咪Rita蔡孟妤參加113K接力，對CT十週年也很有感觸地說：「能參賽就是勇者！CT十週年也是我第十次參賽，每次來台東比賽真的都有回家的感覺，看到很多朋友一起努力，很感動。」

藝人加賀美智久第二次挑戰51.5KM，對台東的好天氣真的是又愛又恨，腳踏車轉換路跑段時腳抽筋，必須先拉筋放鬆再衝刺，讓他大喊好累，但對於自己50歲還能挑戰鐵人競賽，覺得很榮耀。名模王心恬睽違5年後再度參賽，就是衝著CT十週年情義相挺：「天氣實在太熱，而且太久沒有比賽，跑步的時候我有點掌握不了節奏，但我的目標就是完賽，為自己喝采。」已故武俠巨星王羽的二女兒王加露，獲得113KM女子50-54歲分組第五，站上頒獎台，他非常感動地在台上表示：「這個獎要獻給我的父親！」

連續贊助CHALLENGE TAIWAN長達十年的泰山企業董事長詹景超，參加113K獲得男子55-59歲分組第三，隔天竟然還繼續挑戰51.5K順利完賽，他笑說這就是每天運動鍛鍊出來的好體力。登琪爾執行長王序寧特別讚許這次選手素質很高，他表示：「這是我比過最硬的鐵人三項，超熱！十週年一定要參與，而且是全家參與，全家一起挑戰極限。」

不老鐵人堅持奮戰，最年長參賽者73歲

全家出動的還有令人敬佩的鐵人長輩們，226K男子65-69歲分組第一的鄒志文，即將要滿70歲，和兒子在226K賽道上同場較勁。226K最年長的女性選手是58歲的李文雀，這不但是他第16場的226K賽事，也連續7年拿下分組冠軍。113K也有兩位最年長的鐵人阿公和鐵人阿嬤，分別是73歲的林竹泉和61歲的陳瑪娜。鐵人阿公林竹泉帶傷參賽卻還是拚戰成為分組第一名。從50歲開始比賽，到現在73歲，生涯累積近100場鐵人賽事。

CHALLENGE TAIWAN十週年賽事現場不但熱血，選手們也是創意十足，有人化身動漫人物、有人戴上頭紗為即將到來的婚禮留下紀念。每個人都在CHALLENGE TAIWAN十週年的嘉年華會中，盡情享受歡樂和榮耀的難忘時刻。

「鐵」定防疫！最高規格措施嚴防病毒

CHALLENGE TAIWAN在採取最高防疫規格的前提下，順利進行了世界最具規模的鐵人三項競賽。為了守護所有參賽者、觀賽者與工作人員的健康，官方不僅在賽前嚴格規定所有參賽者必須透過「Challenge Asia Pacific APP」線上填寫健康聲明書，並上傳疫苗施打證明才能完成報到，活動主會場更是大動員，調度使用6000片圍牆，打造出入口，並查驗實名制紀錄，以求更有效控管進出的人員。也特別架設霧化防疫門，在主會場出入口、游泳項目下水處與完賽終點，全面性噴灑專利的納離水，防堵病毒。以及比賽現場所有選手們需配戴口罩，游泳項目直到下水前一刻才可以拿掉，工作人員在上岸處與完賽終點發送口罩，方便選手們配戴，也不斷在場邊進行宣導，提醒大家戴好口罩並保持社交距離，盡可能將防疫措施做到完善。

帶領鐵人邁向元宇宙，首創NFT獨尊完賽選手

CHALLENGE TAIWAN每一年都不斷追求突破，只為給選手更棒、更美好的參賽體驗！而今年十週年，更是要帶領鐵人們從現實邁向元宇宙的世界。為了慶祝選手順利完賽，特別製作專屬的 NFT讓選手們永恆保存。根據競賽距離組別，設定五種不同的NFT 頭像，並以圍繞著選手頭像的繽紛色彩呈現多元動態的鐵人精神，更象徵鐵人們衝破終點迎來的榮耀與喝采。選手在完賽後，上傳個人照片，核對身份資料與挑戰的競賽距離無誤後，即可獲得屬獨一無二專屬的永恆印記 NFT ，選手們可將此頭像展現在社群平台，分享成為鐵人的專屬榮耀。

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