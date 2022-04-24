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斯巴達障礙跑》鐵人警花特訓有成 謝伯韶超級賽封后

2022/04/24 18:39

「鐵人警花」謝伯韶再封后。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕Spartan Race斯巴達障礙跑，超級賽重頭戲週日於高雄市大樹區舊鐵道棒壘場落幕，「鐵人警花」謝伯韶發揮兩個多月特訓成果，所有障礙都順利過關，以1小時11分6秒個人最佳成績再度封后。

長達10公里、總計28道關卡的超級賽，吸引近3000名勇士共襄盛舉，週六衝刺賽鍍金的謝伯韶，隔天又力退群雌，尤其先前沒過關的標槍擲準，這回她一擲就命中，一路闖關安抵終點，甚至領先女子菁英組第2名周季瑩將近15分鐘，特地從雲林斗六趕來幫女兒加油的「謝媽」開心說：「可以讓女兒請吃大餐囉！」謝伯韶歷經近來魔鬼特訓，體格更加精壯結實，甚至腹肌馬甲線都跑出來，自認臨場狀態比起去年10月台中站還要棒，「跑Spartan Race得有很廣泛全面的訓練，我每週跑4到5次、重訓2次，然後游泳來放鬆。」

自律甚嚴的謝伯韶，迄今只吃糙米飯等清淡均衡飲食，並維持正常作息，「這就是我生活一部份，斯巴達比賽提供很大的娛樂和挑戰。尤其透過運動來保持健康、增強抵抗力，就更能輕鬆面對疫情。」

「鐵人警花」謝伯韶再封后。（大會提供）

「鐵人警花」謝伯韶再封后。（大會提供）

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