PLG》末節14分率夢想家逆轉 簡浩自嘲被隊友虧「老了切不進去」

夢想家簡浩。（台新夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台新夢想家今在主場迎戰桃園領航猿，雖然在上半場一度落後達25分，下半場吹起反攻號角，尤其決勝節靠著簡浩單節獨拿14分，率隊以104：97收下4連勝，25分逆轉勝也寫下聯盟新紀錄。簡浩笑說，揚科維奇虧他已經老了也切不進去，就不要想太多，直接投籃就好。

夢想家今天在上半場一度落後達25分，但下半場吹起反攻號角，尤其在第4節，簡浩投進4顆三分球，一人灌進14分，和領航猿全隊拿到的分數一樣多，成為關鍵。

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簡浩表示，身為陣中比較有經驗的球員，就是一直告訴大家一球一球打，不管是領先還落後都要保持一樣的侵略性跟節奏，也很感謝教練團隊友的信任。

簡浩也爆料，隊友楊科維奇還開他玩笑，「他跟我說：『不要再比假動作，你已經老了切不進去了，就直接投！』很開心我們的士氣一直都沒有受到落後的影響，最後也逆轉拿下勝利。」

夢想家總教練朱利爾斯表示，其實連他的父親都特別打來問他，中場休息時做了什麼，為何球員上下半場落差這麼大？「我沒有發脾氣也沒有摔東西，只是要求球員，要照著賽前作戰計畫走。但我執教生涯中，很少有超過二十分的逆轉勝，這對球隊信心幫助很大。」

夢想家揚科維奇。（台新夢想家提供）

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