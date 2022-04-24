中職》前日職超強洋砲變電風扇 低級失誤遭網酸：不如高中生（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將本季請來前廣島鯉魚隊單季26轟，3年日職資歷累積62轟的洋砲霸帝士，想不到他不僅未能在中職展現強打身手，今天在守備上又發生低級失誤，讓球迷相當搖頭。

霸帝士本季出賽12場，僅敲出3支長打（2支二壘安打與1支全壘打），打擊率2成22，雖然攻擊指數在貧打的富邦球員當中已名列前茅，但霸帝士主要鎮守位置為一壘，會卡住當家一壘手林益全，而林益全也是去年悍將陣中打擊表現數一數二的選手。

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今天霸帝士以先發左外野手的身分出賽，單場2打數都吞下三振不說，守備上還發生相當不應該的低級失誤。4局上半2出局時，李凱威敲出左外野方向飛球，只見霸帝士站定位準備接球卻直接漏接，打者順勢站上二壘，這個失誤也讓悍將付出代價，該局直接失掉2分被味全龍超前，最終悍將以3：7遭味全龍橫掃。

霸帝士發生接球失誤。（記者林正堃攝）

霸帝士要命的失誤，不僅現場主播與球評都稱他「太大意」，網友也看不下去直言：「哪怕完全複製日職成績，以驚手套和卡本土而言可能效益都沒這麼大，更何況現在還打得跟自殺弱棒沒兩樣」、「8D4打也打不好，外野守備也很差，真佩服邦邦的耐心。」、「不要說你行你上 我相信這守備真的不如一堆高中生⋯」、「感覺差不多要領機票了」、「外野守備不行 內野又卡到益全」、「中南美粥」。

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