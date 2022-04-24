晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

跆拳道品勢世錦賽落幕 台灣隊總成績第2

2022/04/24 19:35

台灣此次跆拳道品勢世錦賽拿下第二名的好成績。（圖片取自官網）

〔中央社〕為期4天的世界跆拳道品勢錦標賽今天落幕，在台灣選手活躍表現下，代表隊共抱回4面金牌、8面銀牌及7面銅牌，總成績排名第2，僅次於南韓。

台灣代表隊今年在30歲以下公認品勢男子團體、15至17歲公認品勢混雙配對、12至14歲公認品勢混雙配對、30歲以下公認品勢混雙配對共4個項目拿下金牌，追過2018年台灣主辦時的3面金牌紀錄。

自由品勢混合團體、12至14歲女子個人、18至30歲女子團體、15至17歲女子個人、青少年組男子個人、青少年組女子團體、17歲以下自由品勢女子個人、12至14歲男子團體共8個項目拿下銀牌。

15至17歲女子團體、30至40歲女子個人、15至17歲男子團體、青少年組男子個人、17歲以上自由品勢混雙配對、18至30歲女子個人、17歲以上自由品勢團體共7個項目拿下銅牌。

據主辦單位發布的總成績，台灣代表隊排名第2，僅次於拿下20金、6銀、2銅的南韓代表隊，之後依序為美國、西班牙、伊朗、菲律賓。

世界跆拳道品勢錦標賽為2年1次，2018年曾在台灣舉辦，當時以地主代表隊共拿下3金8銀12銅，寫下隊史最佳參賽成績。今年移師跆拳道霸主南韓主場，台灣代表隊共抱回4金、8銀及7銅，表現仍相當亮眼。

上屆受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，改由線上方式辦理，今年在南韓高陽舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。