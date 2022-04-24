PLG》班尼特37分領軍 鋼鐵人賞給國王4連敗

高雄鋼鐵人班尼特37分、19籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕P.LEAGUE+高雄鋼鐵人今作客新北國王，陣中前NBA狀元班尼特豪取全場最高37分、19籃板，率隊以101：92獲勝，賞給國王4連敗。

國王賽前吞下3連敗，今面對戰績墊底的鋼鐵人，李愷諺、湯瑪士缺陣，僅有里金斯一名洋將上陣，搭配「新台灣人」Q.戴維斯，國王自開局陷入苦戰，尤其第2節全隊只拿下12分，命中率是低迷的25.5%。

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鋼鐵人前NBA狀元班尼特上半場表現強勢，投進3顆三分球，進帳全場最高26分、10籃板，加上主控陳又瑋挹注11分，兩人助鋼鐵人在半場打完，取得25分大幅領先。

不過，國王第4節在楊敬敏帶領下，一度吹起反攻號角，他一人獨拿11分，搭配里金斯發揮，將差距縮小到12分差，最終仍逆襲失利，吞下4連敗。

鋼鐵人班尼特繳出全場最高37分、19籃板，呂政儒進帳19分，新秀王律翔和陳又瑋分別貢獻14分、13分。國王里金斯繳出全隊最高28分、18籃板，楊敬敏貢獻本土最高22分、5助攻。

高雄鋼鐵人班尼特雙手爆扣。（記者陳志曲攝）

高雄鋼鐵人陳又瑋（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

高雄鋼鐵人呂政儒。（記者陳志曲攝）

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