網球》溫網禁俄國選手 WTA主席批歧視、恐開罰

WTA主席賽門。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕日前由於全英草地網球俱樂部（AELTC）禁止俄羅斯、白俄羅斯球員參與溫網本季賽事，引發譁然。不僅茲維列夫（Alexander Zverev）等網壇大咖為挺身而出，WTA主席賽門（Steve Simon）也出面警告溫網，將給予制裁。

烏俄戰爭爆發以後，ATP及WTA等組織規定俄羅斯、白俄羅斯選手僅能以中立身分參賽，且不得參加以國家隊為比賽單位的賽事，如今溫網主辦方全英草地網球俱樂部（AELTC）和草地網球協會（LTA）就稱他們「有責任以最強大的方式限制俄羅斯的全球影響力」，成為第一個拒絕俄國選手參賽的組織，致使世界第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）及帕夫柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）等大咖皆無緣溫網亮相。

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對此，WTA主席賽門就稱「非常失望」，同時和ATP狠批這項「歧視性」的決策，違反了大滿貫規則以及錦標賽共識，而LTA也違背運動員參賽規則。因此WTA和ATP也正評估是否該祭出罰款或暫停草地網球協會（LTA）的會員資格，以作為制裁回應。

「人們認為體育與政治不應該混為一談，但現實不是如此。有時體育確實涉及政治，而現在的情況，就是政治在干涉體育。」WTA主席賽門說道，並補充：「對於網球賽事的舉行我們一直都有共識，儘管過程有些拉扯，但一切都是基於良善價值且非歧視下的。」

梅德維夫。（資料照，路透社）

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