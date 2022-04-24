T1》獵鷹例行賽主場最終戰 決勝節反撲失敗不敵太陽

賈西亞。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台南報導〕昨天扳倒聯盟龍頭高雄全家海神，台南台鋼獵鷹今主場再戰強敵台中葳格太陽，半場打完還戰成平手，惜在例行賽的主場紹宗體育館最終戰仍以111：119落敗。

還在為季後賽資格努力的獵鷹，賽前落後第5的桃園雲豹1.5場，已無本錢輸球的他們，今還碰上聯盟第2的太陽，雙方過去5次交手，獵鷹都以輸球收場。

請繼續往下閱讀...

尋求對戰首勝的獵鷹，雖首節打完以22：32落後，但次節後來居上，拉出7：0的攻勢，且喬登還投進壓哨三分球，將比分扳成57平。

太陽射手何喬登在第3節發威，一人投進3顆三分球，包辦13分，再次拉開比分，儘管張幃翔在最後1分鐘連拿4分帶起氣勢，但獵鷹還是未能擺脫落後困境。

比賽進入決勝節，獵鷹更只靠吉伯特一人搶分，還上演雙手暴扣，讓全場觀眾嗨翻，他連拿11分後，才有賈西亞在最後5分鐘跳出得分，也因此一度落入20分落後的困境，儘管最後奮力追分，在倒數30秒逼到只差6分，還是未能反轉戰局。

太陽以何喬登表現最佳，他投進6顆三分球，拿全場最高44分，塔克替補拿26分，桑尼和丁聖儒各16分。

至於獵鷹以阿提諾的30分、12籃板表現最佳，賈西亞和吉伯特各25分，呂濟而的10分是唯一得分達雙位數的本土球員。

太陽何喬登（T1聯盟提供）

台中太陽桑尼。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法