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PLG》表現起伏太大 鋼鐵人新秀王律翔自評不及格

2022/04/24 20:53

高雄鋼鐵人王律翔（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕高雄鋼鐵人今作客新北國王，陣中球星周儀翔因為打疫苗缺陣，位置相同的新秀王律翔也把握機會，上陣33分鐘，貢獻14分、2助攻，連兩場得分上雙，而回顧菜鳥球季，他自認不及格，還有很多得學習的地方。

25歲王律翔去年選秀會上獲得富邦勇士青睞，但後來被交易到鋼鐵人。他表示，確實很多人告訴他，自己被交易到鋼鐵人很幸運，多了很多出賽時間，「但我沒真的打過，也不知道自己到富邦勇士是不是一定打不到球。」

例行賽進入尾聲，王律翔卻自評這季表現不及格，「是有幾場比賽得分上雙，但起伏有點太大了，還有很多得學習的地方。」經過職業賽一季的洗禮，他認為，在出手選擇上確實較過去進步，「到了職業舞台，即便是球星也是要謹慎地選擇每次出手，這也是我過去在學生時期較少注意到的地方。」

今年王律翔曾隨台灣隊赴沖繩參與世界盃男籃資格賽，他坦言，出國後回到母隊後狀態不盡理想，好在經過調整後，這幾場慢慢找回狀態。

隨國家隊出國征戰，讓王律翔眼界大開，他認為，除了榮譽心、心態有所不同，也看到國外球員的發展性，「像是澳洲隊的長人也能投三分球，甚至比矮個子球員還準，我們還有很多地方得學習。」

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