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日職》新庄剛志「鬼調度」玩笑 日網友憂心：火腿投手會崩潰

2022/04/25 07:05

日本火腿新庄監督。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿監督新庄剛志昨日軟銀賽前談起近期對先發投手的調度，其中一句玩笑話卻引發日網友熱議，直言若真的這樣下去，那麼火腿的輪值大概會在本季有崩潰的危險。

新庄剛志提到自家兩主力先發投手上澤直之與伊藤大海兩人，希望兩人能夠嘗試中4日或中5日先發（指兩場先發的間隔天數，日職通常為中6日先發），而本季上澤直之也的確有過中4日先發的經驗。後續新庄剛志還開玩笑表示，要自己的選手能夠中3日先發。「這樣的話，我應該會被當成鬼（監督）吧。」不過他也提到，若真的中3日先發，那麼可能就只會讓投手投70顆球。

儘管新庄剛志的話語中，玩笑性質大於實際可行性，但有鑑於他在本季所做出的諸多詭異調度，更讓日本網友感到不安：「有人說佐佐木朗希還是未完成的投手，那對於日本火腿那些還沒完成的投手，希望不要進行不合理的調度。」

「投手被打沒關係，但還是希望6天當中有6名先發投手，如果選手生涯以短命告終，那麼年薪再高都沒有意義。」、「去年巨人隊中4、5日戰略大失敗，投手群也崩壞，就連投手戰力充足的巨人都失敗了，那不如巨人的火腿要憑什麼來獲得成功？一開始中4、中5日可能有不錯的效果，但隨著賽季逐漸進行，投手的疲勞也會不斷累積，最終就會導致崩壞。而先發崩潰後中繼的負擔也會激增，進而導致崩潰。最慘的狀況，甚至投手會與教練團產生對立，這根本就不是個好的計劃。」

以詭異投手調度為例，昨役新庄剛志就讓已經555天沒有先發，去年還是球隊守護神的杉浦稔大擔任先發投手，他主投3局被打2支安打包含一發全壘打，失掉2分都是自責分，球隊以4：11不敵軟銀，杉浦稔大吞下本季第二敗；本季新庄也曾讓未曾中繼過的國家隊投手伊藤大海以中繼身分上場。

在東京奧運入選日本國家隊的伊藤大海。（資料照，路透）

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