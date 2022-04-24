WSBL》你沒看錯！林蝶雙十領軍 台元本季第2度擊敗國泰

林蝶。（籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 第17屆WSBL例行賽最後一天，國泰與台元的冠軍前哨戰，台元在「超級新人」林蝶20分、12籃板的強勢表現下，收下對戰的第2場勝利，繼第9屆單季二度擊敗國泰。今日也頒發第五週最有價值球員，由電信黃湘婷獲選。

本季例行賽最後一場由國泰交手台元，同時也是冠軍賽前哨戰，首節台元「超級新人」林蝶單節10分，國泰則外線找不到準心，第一節台元23：14領先。第二節換台元彭曉彤發威，連續漂亮切入得手，個人單節攻下12分，台元取得雙位數領先。衛冕軍國泰不甘示弱，由林育庭開啟一波9:0攻勢，將比分縮小至個位數，半場打完台元帶著8分優勢進入下半場。

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決勝節林蝶表現勢不可擋，個人連下7分讓國泰始終無法追近比數，加上第四節國泰外線再度熄火，三分球6投盡墨，終場台元75：58本季第二度擊敗國泰。

台元林蝶20分、12籃板是贏球功臣，黃品蓁表現全方位，攻下12分5籃板4助攻4抄截，彭曉彤則走出進攻低潮拿下16分。彭曉彤表示，昨天比賽結束教練邱啟益不斷「開導」要打出該有水準，今天第二度擊敗國泰，給台元一記強心針，面對即將到來的季後賽，彭曉彤認為只要維持今天的團隊氣氛，球隊很有可能中斷國泰連霸拿下冠軍。

季軍賽前哨戰，開賽台電就展現強烈決心，由郭佳紋三分開啓10：0攻勢，電信林玉書兩顆三分回敬，首節台電先發五人皆有得分紀錄，第一節結束台電18:10領先。上個禮拜因傷休息的台電張譯文，第二節禁區屢屢得手，幫助球隊取得雙位數領先，加上彭惠貞外線和郭佳紋壓哨急停跳投，電信半場35：21領先。

易籃後，台電郭佳紋、劉希曄三分開火，台電一度拉開20分差。第三節後段電信劉惠茹連得8分，帶隊打出14:0攻勢，林玉書壓哨三分將比分追至個位數。決勝節劉惠茹三分入網雙方僅剩2分差，台電劉希曄、劉昕妤跳出連得10分保住勝利，終場台電以66：54收下勝利。

劉希曄年前受傷勢困擾，季末逐漸找回手感，繼前天狂轟29分後，今日再度攻下全場最高23分。劉希曄表示：「回到球場後體能下滑，場上也因為希望配合大家而失去節奏，應該要放開來打。」台電擊敗電信收下本屆第4勝，以4勝14敗排名例行賽第三，電信則在季末苦吞5連敗，例行賽以2勝16敗墊底。

第17屆WSBL季後賽即將在5月3日、5月5日及5月6日（如有需要），在板橋體育館展開，季軍賽由中華電信對上台灣電力，冠軍賽則是台元紡織挑戰國泰人壽。

林育庭。（籃協提供）

彭曉彤。（籃協提供）

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