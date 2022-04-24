晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

WSBL》你沒看錯！林蝶雙十領軍 台元本季第2度擊敗國泰

2022/04/24 21:57

林蝶。（籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 第17屆WSBL例行賽最後一天，國泰與台元的冠軍前哨戰，台元在「超級新人」林蝶20分、12籃板的強勢表現下，收下對戰的第2場勝利，繼第9屆單季二度擊敗國泰。今日也頒發第五週最有價值球員，由電信黃湘婷獲選。

本季例行賽最後一場由國泰交手台元，同時也是冠軍賽前哨戰，首節台元「超級新人」林蝶單節10分，國泰則外線找不到準心，第一節台元23：14領先。第二節換台元彭曉彤發威，連續漂亮切入得手，個人單節攻下12分，台元取得雙位數領先。衛冕軍國泰不甘示弱，由林育庭開啟一波9:0攻勢，將比分縮小至個位數，半場打完台元帶著8分優勢進入下半場。

決勝節林蝶表現勢不可擋，個人連下7分讓國泰始終無法追近比數，加上第四節國泰外線再度熄火，三分球6投盡墨，終場台元75：58本季第二度擊敗國泰。

台元林蝶20分、12籃板是贏球功臣，黃品蓁表現全方位，攻下12分5籃板4助攻4抄截，彭曉彤則走出進攻低潮拿下16分。彭曉彤表示，昨天比賽結束教練邱啟益不斷「開導」要打出該有水準，今天第二度擊敗國泰，給台元一記強心針，面對即將到來的季後賽，彭曉彤認為只要維持今天的團隊氣氛，球隊很有可能中斷國泰連霸拿下冠軍。

季軍賽前哨戰，開賽台電就展現強烈決心，由郭佳紋三分開啓10：0攻勢，電信林玉書兩顆三分回敬，首節台電先發五人皆有得分紀錄，第一節結束台電18:10領先。上個禮拜因傷休息的台電張譯文，第二節禁區屢屢得手，幫助球隊取得雙位數領先，加上彭惠貞外線和郭佳紋壓哨急停跳投，電信半場35：21領先。

易籃後，台電郭佳紋、劉希曄三分開火，台電一度拉開20分差。第三節後段電信劉惠茹連得8分，帶隊打出14:0攻勢，林玉書壓哨三分將比分追至個位數。決勝節劉惠茹三分入網雙方僅剩2分差，台電劉希曄、劉昕妤跳出連得10分保住勝利，終場台電以66：54收下勝利。

劉希曄年前受傷勢困擾，季末逐漸找回手感，繼前天狂轟29分後，今日再度攻下全場最高23分。劉希曄表示：「回到球場後體能下滑，場上也因為希望配合大家而失去節奏，應該要放開來打。」台電擊敗電信收下本屆第4勝，以4勝14敗排名例行賽第三，電信則在季末苦吞5連敗，例行賽以2勝16敗墊底。

第17屆WSBL季後賽即將在5月3日、5月5日及5月6日（如有需要），在板橋體育館展開，季軍賽由中華電信對上台灣電力，冠軍賽則是台元紡織挑戰國泰人壽。

林育庭。（籃協提供）

彭曉彤。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。