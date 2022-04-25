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NBA》先發平均5犯！ 灰熊主帥痛批吹判尺度：最差勁比賽

2022/04/25 07:05

灰熊主帥詹金斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊在昨日以118：119，1分差不敵灰狼，季後賽首輪被追到2：2平手，灰熊隊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）賽後大肆批評該場裁判的吹判標準，直言這是他生涯所遇到最差勁的比賽。

該場比賽灰熊全隊被吹判多達33次犯規，先發全員平均5犯，每人至少身背4犯，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）被吹到6犯離場，且在第二節30秒後，灰熊先發五人每人至少身背2犯，而灰狼全隊也出現23次犯規。灰狼獲得40次罰球機會，灰熊則是25次。

賽後詹金斯直接不顧罰款痛批：「就我而言，這是我NBA生涯看過最差勁的比賽。我先發全部五個球員在上半場就接近要犯滿退場。我從來沒有看過吹判標準這麼不一致，這麼傲慢的比賽。」、「這真的很令人尷尬，我真的無話可說。我不會說這是我們輸球的原因，但我要讓大家知道，這場比賽就是一團亂。」

灰熊隊員賽後力挺主帥發言，D.布魯克斯（Dillon Brooks）就說：「我會幫他買單，如果詹金斯因為他的發言被罰款的話。」莫蘭特（Ja Morant）也力挺：「我也是，這真的很糟糕...我就在教練旁邊，算我一份。」

根據美媒報導指出，儘管灰熊與灰狼都是積極衝擊籃框的球隊，但這個系列賽已經成為裁判的吹哨遊樂園。美國記者計算，4場比賽下來裁判共吹了210次犯規，平均52.5犯，要比本季平均39.3犯多相當多。

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