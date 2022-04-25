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NBA》勇士「海嘯」變回「浪花」 金塊背水一戰險勝逃過橫掃

2022/04/25 08:05

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今日背水一戰，約基奇（Nikola Jokic）狂轟37分，加上巴頓（Will Barton）終場前8.3秒關鍵3分彈，終場金塊以126：121擊敗勇士，避免系列賽慘遭橫掃。

勇士前3戰靠著「海嘯三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）和J.波爾（Jordan Poole）的火燙發揮，首輪系列賽3：0聽牌。

今日G4，站在懸崖邊緣的金塊將士用命，約基奇上半場就攻下22分，幫助球隊取得63：52雙位數領先。

約基奇（右）。（法新社）

易籃後，金塊後衛莫里斯（Monte Morris）第三節狂飆5顆三分彈，加上約基奇持續穩定發揮，金塊依舊站穩領先腳步，勇士則靠K.湯普森單節13分進帳緊咬戰局。

決勝節，陷入落後的勇士，輪到一哥柯瑞挺身而出，在末節後段率隊打出18：6攻勢逆轉戰局，但金塊展現強大韌性，約基奇隨即擺進2分，兩隊形成121：121平手，之後勇士幾波出手落空，莫里斯倒數33.5秒2分得手，打破平手僵局，接著勇士又發生要命失誤，讓巴頓終場前8.3秒補上關鍵3分彈，吃下定心丸，金塊系列賽終於開胡，避免橫掃命運。

金塊系列賽終於開胡，避免橫掃命運。（USA TODAY Sports）

約基奇豪取37分、8籃板、6助攻，莫里斯24分、5助攻，A.戈登（Aaron Gordon）21分、6籃板。

勇士方面，柯瑞貢獻33分、8助攻，不過罰球14罰僅10中，K.湯普森32分、4籃板，J.波爾此役手感不佳，10投僅3中攻下11分、9助攻，讓勇士「海嘯三兄弟」變回「浪花兄弟」。

K.湯普森。（USA TODAY Sports）

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