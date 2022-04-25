中職》富邦開季2勝11敗追平最慘紀錄 會長怎麼看？

富邦追平中職史上開季13戰最慘紀錄。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將開季戰績低迷，昨天在3連戰遭到味全龍橫掃之後，開季13場比賽寫下2勝11敗，追平中職最慘紀錄，引發許多球迷討論，中職會長蔡其昌在前天上悍將Twitch直播時給予勉勵，表示有感受到富邦制服組很用心求變的態度。他表示：「富邦在我心中是一支很強的球隊，只是不知為什麼化學反應就比較⋯沒那麼好（台語）。」

蔡其昌在23日富邦與味全之戰上Twitch直播，接受主播錢定遠訪問時表示：「可能我的角度跟大家不一樣，因為我跟制服組比較常接觸，他們給我的感覺是很有心想把球隊帶好。當然我不是他們其中一員，但我可以感受到他們想改變風氣。」

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他強調：「原來是什麼樣風氣、要改變成什麼樣風氣我不知道，但我覺得他們很期待去做這件事情。包括林校長（林華韋）、丘總（丘昌榮）都很用心，但都需要時間。不是說換了幾個制服組整個球風就會改變，但有沒有心最重要。有心就會有機會。」

富邦悍將目前戰績2勝11敗，追平中職史上開季13場最差戰績，與1994年的俊國熊隊2勝11敗並列，不過該年俊國熊第14戰贏球，而富邦下一場要在26日對上龍頭樂天桃猿隊。

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