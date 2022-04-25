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MLB》終結小低潮！大谷翔平猛敲雙安跑回致勝分 天使氣走金鶯

2022/04/25 08:50

〔體育中心／綜合報導〕天使今以7：6氣走金鶯，日籍球星大谷翔平單場4打數敲2安，終結前2戰都沒安打的小低潮。

天使1局下靠著對方投手控球不穩攻下6分大局，包括阿德爾（Jo Adell）夯出滿貫砲，大谷單局打了2次，首打席獲保送，第二打席敲出滾地球造成跑者出局。

4下，大谷第三打席，藉著對方野手失誤上壘，之後大谷盜二壘失敗，形成該局第3個出局數。

大谷翔平。（法新社）

金鶯3上靠著全壘打追回3分後，7上攻勢再起，單局打了7人次攻下3分，一舉扳成6：6平手，但沒有開心多久，金鶯7下牛棚出狀況，大谷安打上壘後，天使靠著保送、觸身球攻佔滿壘，接著沃德（Taylor Ward）選到關鍵保送，由大谷兵不血刃跑回超前分。

8下，大谷第五次上場打擊，敲出中外野安打，天使該局未能攻下分數，終場7：6獲勝。

大谷翔平單場4打數敲2安，跑回2分，選到1次保送，也發生本季第2次盜壘失敗，賽後打擊率上升，來到0.224。

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