NBA》背又痛了！ 籃網背水一戰西蒙斯還是不能上

B.西蒙斯G4仍不會出賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽陷入0：3絕對落後的籃網已無路可退，原先盼望能在G4迎來B.西蒙斯（Ben Simmons）本季首秀，但計畫再度泡湯，他因持續受到背部傷勢侵擾，確定趕不及回歸，背水一戰只能在場邊作壁上觀。

B.西蒙斯來到籃網後就因背傷遲遲無法上陣，打亂球隊如意算盤，所幸季後賽終於傳出好跡象。《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）率先報導，B.西蒙斯有機會在首輪第4戰至第6戰期間復出，隨後更確定將在G4上陣，不過今天再度出現轉折，讓外界看得霧裡看花。

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據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，B.西蒙斯今天醒來時背部再次發生疼痛，經過雙方評估後，安全起見仍決議缺席明天比賽。

雖然此前籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）信誓旦旦表示不會指望B.西蒙斯能在系列賽上場，如今可能一語成讖，布魯克林甚至面臨成為本季第一支遭淘汰的季後賽隊伍。杜蘭特第4戰的發揮將攸關球隊能否續命，他系列賽場均22.0分、5.3籃板、5.3助攻、1.0抄截，表現不如敵隊頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）。

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