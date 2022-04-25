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體育 籃球 NBA

NBA》字母哥無解表現率隊聽牌 公牛主場再遭羞辱寫史上最慘紀錄

2022/04/25 09:03

亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，公牛今天在主場力抗衛冕軍公鹿，但是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍下32分17籃板5助攻，率隊119：95狠狠羞辱公牛，系列賽取得3：1聽牌優勢。公牛則寫下NBA史上無人能敵的悲慘紀錄。

據統計，在今天輸掉24分之後，公牛成為了NBA歷史首支在季後賽主場連續3場失利、且分差都超過20分的球隊。包括2017年首輪83：105輸給塞爾提克，以及前天的首輪G3輸了公鹿30分。他們上一次在季後賽主場贏球更是7年前的事情。

字母哥今天再度繳出無解的表現，過去3戰2次砍下至少30分15籃板5助攻，比肩鄧肯（Tim Duncan），成為自NBA和ABA合併以來，第二位達成此成就的球員。此外，字母哥自從進入聯盟以來，生涯第5次在季後賽單場砍下至少30+15+5，史上排名第3，僅次於大鳥柏德（Larry Bird）和詹姆斯（ LeBron James ）。

拉文。（USA TODAY Sports）

此役除了字母哥繳出宰制數據，後衛G.艾倫（Grayson Allen）上半場就砍進4顆三分球、全場高效率拿下27分，另外哈勒戴也有26分進帳。公牛方面僅有拉文（Zach LaVine）終於爆發成為少數亮點，拿下24分13助攻，德羅森（DeMar DeRozan）則是攻下23分。

公鹿客場踢館大勝取得聽牌優勢。（美聯社）

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