MLB》卡布雷拉3000安達陣 下一個換誰接棒？

卡布雷拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎39歲強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）昨天完成個人生涯3000安，也是繼2018年「普神」普侯斯（Albert Pujols）後，再有球員締造3千安里程碑，不過短期內，可能很難再有球星達成這項創舉。

聯盟現役球員中，僅有卡布雷拉和普侯斯安打總數超過3000支，距離最近的大都會內野手卡諾（Robinson Cano）2631支緊追在後，不過他已高齡39歲，合約也將在明年到期，加上今年開季表現不振，能否得到下一份合約還是未知數。

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另兩名超過2000安的打者分別是紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）和紅人一壘主砲沃托（Joey Votto），前者生涯共擊出2116安，但他早在去年就表明將在今年賽季結束後退休。後者去年8月才剛完成生涯2千安，加上年紀也以38歲，挑戰3千安機率微乎其微。

目前最有機會挑戰3千安里程碑的球員為太空人艾圖維（Jose Altuve）和今年轉戰道奇的佛里曼（Freddie Freeman），兩人年紀32歲都還正值當打之年，但安打數都還不到1800支，若以未來5個球季每個球季至少打出180安推算，到了37歲也都還離3千安相差超過300安，除非每年保持健康，否則挑戰難度依舊不低。

此外，今年有望通過1500安大關的教士三壘手馬查多（Manny Machado）以及天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也被看好未來有望問鼎3千安。

艾圖維。（資料照，法新社）

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