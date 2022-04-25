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網球》鏡像納達爾？西班牙18歲新星同天奪冠同齡躋身世界前十

2022/04/25 09:36

阿卡拉茲奪下本賽季第3冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP500巴塞隆納公開賽冠軍戰，西班牙18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在地主內戰中以6：3、6：2擊敗世界排名18的前輩布斯塔（Pablo Carreño Busta），取得本賽季第3冠、生涯第4冠。

阿卡拉茲與同胞布斯塔。（法新社）

拿下這站冠軍後，阿卡拉茲在今天公布的ATP最新世界排名將上升2個名次來到第9，生涯首度進入世界前10行列。

巧合的是，在17年前的同一天，他的同胞「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）也是18歲，也是透過在此站奪冠，首度進入世界前10行列，並且此後17年從未掉出世界前10。當時納達爾的決賽對手正是阿卡拉茲如今的教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）。

阿卡拉茲與教練費雷洛。（歐新社）

去年在此地，當時世界排名只有119的阿卡拉茲在首輪不敵美國的帝亞弗（Frances Tiafoe），今年一路突飛猛進奪得冠軍。

「這場勝利意義重大。我從小就一直在看這個公開賽，我一直希望參加這站比賽，當然也希望能贏，我很高興能躋身西班牙歷史名單的一部份。」阿卡拉茲說，很開心能和自己的榜樣納達爾同齡進入世界前十。

此外在同日舉行的ATP250塞爾維亞公開賽決賽中，世界第8的俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev）以6：2、6（4）：7、6：0戰勝世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），拿下生涯第11冠、也是個人今年第3座冠軍。

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