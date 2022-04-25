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籃球》睽違11年！ 苗市大同國小奪全國少年籃球賽U12組冠軍

2022/04/25 09:44

苗栗市大同國小籃球隊睽違十一年，再度拿下全國少年籃球錦標賽U12組冠軍，相當不容易。（連威登提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2022年第54屆全國少年籃球錦標賽昨天比賽結束，苗栗市大同國小男籃奪下U12男子組冠軍，這也是該校籃球隊睽違11年，在同場地再度奪冠，由於大同國小沒有體育班，隊員身高等條件不如其他球隊，能拿下冠軍，相當不容易。

苗栗大同國小全校只有28班，學生數在600人左右，因沒體育班，學校籃球隊在老師兼總教練連威登及太太葉淑娟帶領30年，之前到外地征戰，常因經費有限，隊員住在連威登親友家中或在廟宇打地舖，但因隊員努力奮戰，曾於第37、38、43屆全國少年籃球錦標賽奪冠，為國內國小籃隊強隊，培育不少籃球國手。

這次協助掌兵符的教練徐煒泰，也是之前籃球隊員，返回母校擔任代理老師兼教練，協助指導學生練球，也增加球隊的戰力。

大同國小在2011年曾拿下全國少年籃球錦標賽，昨天暌違11年在同一場地，奪下全國少年籃球錦標賽U12（六年級組）男子組冠軍。

連威登分析，冠軍戰球員很積極、想贏球，過程中也有效的阻絕對方的進攻，在防守成功下，也轉換快攻得分，為致勝的關鍵。

連威登指出，去年開始獲台灣中油公司經費補助，解決以往訓練經費不足的問題，也感謝校長、老師們及家長會等的全力支持，才能讓籃球隊走到現在。

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