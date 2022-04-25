日職》佐佐木朗希遭到主審恐嚇有伏筆 日媒透露原因（影音）

佐佐木朗希對好壞球判決苦笑，遭到主審白井一行走上前責問。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊20歲「令和怪物」佐佐木朗希昨天對歐力士先發，在第2局因為對好球帶判決苦笑，結果遭到44歲的主審白井一行衝上前責問態度，引起日本網友熱議。日本記者認為這中間是有伏線的、也是給予高中畢業三年的朗希「教育指導」。

日媒《日本體育》今日報導提到，白井主審這天對外角低球的判定都很嚴格，早在第1局無人出局一壘有跑者時，朗希就因為一球沒被判好球出現了一點點情緒，接著2局朗希面對首棒打者2好2壞時一記外角低球，還是被判壞球，他露出苦笑，這才讓白井的忍耐達到臨界點。

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根據規則好壞球是無法抗議的，而白井一行在2018年也就因為好壞球判定問題把口出惡言的阪神洋投梅森傑在第2局趕出場。這就是他這次要給予朗希的「教育指導」。

只是報導也提到，白井走上前此舉不像是在提醒，更像是在恐嚇，明顯感情用事，如果要讓朗希注意態度的話，可以在換局中間講、或是賽後再講。

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