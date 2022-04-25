晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》佐佐木朗希遭到主審恐嚇有伏筆 日媒透露原因（影音）

2022/04/25 10:58

佐佐木朗希對好壞球判決苦笑，遭到主審白井一行走上前責問。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊20歲「令和怪物」佐佐木朗希昨天對歐力士先發，在第2局因為對好球帶判決苦笑，結果遭到44歲的主審白井一行衝上前責問態度，引起日本網友熱議。日本記者認為這中間是有伏線的、也是給予高中畢業三年的朗希「教育指導」。

日媒《日本體育》今日報導提到，白井主審這天對外角低球的判定都很嚴格，早在第1局無人出局一壘有跑者時，朗希就因為一球沒被判好球出現了一點點情緒，接著2局朗希面對首棒打者2好2壞時一記外角低球，還是被判壞球，他露出苦笑，這才讓白井的忍耐達到臨界點。

根據規則好壞球是無法抗議的，而白井一行在2018年也就因為好壞球判定問題把口出惡言的阪神洋投梅森傑在第2局趕出場。這就是他這次要給予朗希的「教育指導」。

只是報導也提到，白井走上前此舉不像是在提醒，更像是在恐嚇，明顯感情用事，如果要讓朗希注意態度的話，可以在換局中間講、或是賽後再講。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。