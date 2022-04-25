中職》台鋼總教練人選還在內部討論 本週三公布球探部人員

台鋼集團會長謝裕民遞交經營計劃書，由中職聯盟會長蔡其昌代表收下。（資料照，台鋼集團提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中職將於本週三召開常務理事會審核台鋼雄鷹加盟案，預期將可順利通過，正式成為中職第六隊。台鋼領隊劉東洋表示，總教練人選還在內部討論階段階段，當天還不會公布，將先公布球探部門人員，展開選秀會的前置作業。據了解，台鋼球探包括中職技競組副組長林聿文和前兄弟象捕手鄭漢禮。

自從台鋼申請加盟中職以來，陸續傳出總教練人選包括富邦悍將顧問洪一中、前統一獅總教練黃甘霖、前兄弟象總教練陳瑞振、前樂天桃猿首席教練林振賢、前統一獅投手、花蓮三民國中總教練張志強等人，中職會長蔡其昌日前也曾透露，台鋼總教練不會是太意外的人選，是原本職棒界的人士。

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劉東洋表示，總教練人選一直在評估當中，目前還在內部討論階段，因此明天還無法公布，而教練團成員包括外籍教練，球團也已經有一些想法，但是都要等到總教練人選確定後，再提供給總教練參考，最終必需尊重總教練的決定。

台鋼成軍後的第一件工作將是參加通常在7月初舉行的季中選秀，劉東洋表示，距離選秀會只剩兩個多月，必須開始觀察、尋找有潛力的業餘選手，週三就會公布球探部門人員，開始選秀會的前置作業。

台鋼球探部門人選都曾經擔任台灣隊情蒐工作，林聿文參與過經典賽、奧運、世界十二強賽、亞職大典、和亞冠賽，鄭漢禮則有奧運和世界十二強賽經驗。

台鋼雄鷹領隊暨總經理劉東洋。（資料照，台鋼雄鷹提供）

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